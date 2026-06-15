Έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν αμφισβητεί τον προπονητή της εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026.

Ένα «ακόμη» που ξεστόμισε ο Γιούργκεν Κλοπ σχολιάζοντας το πρώτο ματς της Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026 δεν πέρασε απαρατήρητο, κάποιοι το ερμήνευσαν ως αμφισβήτηση στο πρόσωπο του ομοσπονδιακού τεχνικού και για αυτό έσπευσε να το «μαζέψει» δηλώνοντας… ηλίθιος.

Σχολιάζοντας την 11άδα της Γερμανίας πριν από το ματς με το Κουρασάο (7-1), ο Κλοπ είπε: «Ευτυχώς, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν επιλέγει την ομάδα, ακόμη». Ο Τόμας Μέλερ, που στεκόταν δίπλα του, γελώντας σχολίασε: «Κλοπ, είμαστε ακόμη στον Ιούνιο. Εσύ είσαι ήδη στον Σεπτέμβριο».

Πολλοί ερμήνευσαν τη λέξη «ακόμα» ως υπαινιγμός για το μέλλον του Γερμανού ομοσπονδιακού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Κλοπ έχει συνδεθεί πολλές φορές με τη θέση, ακόμα και μετά την έλευση του Νάγκελσμαν, το 2023.

Έτσι, σε συνέντευξη με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, μετά την εμφατική νίκη της Γερμανίας, ο Κλοπ φρόντισε να απολογηθεί. «Είμαστε ανεπίσημο κομμάτι της ομάδας, είμαστε απολύτως στο πλευρό σου. Ήδη ανακάλυψα την πιο μισητή λέξη της χρονιάς: ακόμη», είπε.

«Θα μπορούσα να μου είχα δώσει μπουνιά στο πρόσωπο για αυτό, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά και ήμουν στην τηλεόραση. Μου ξέφυγε χαλαρά», συνέχισε. «Συνειδητοποίησα ότι γίνομαι 59 χρονών την Τρίτη και είμαι ακόμα ηλίθιος», πρόσθεσε ο Κλοπ τονίζοντας στον Νάγκελσμαν: «Είμαστε απολύτως στο πλευρό σου, ό,τι κάνεις. Δεν θα προκύψει τίποτα που έχει σκοπό να διαταράξει τη διαδικασία εδώ».

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Ο επόμενος αντίπαλος της Γερμανίας, που το 2018 και το 2022 αποκλείστηκε στους ομίλους, είναι η Ακτή Ελεφαντοστού στις 20 Ιουνίου και πέντε ημέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ.

Πηγή: Reuters