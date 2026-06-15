Ο Κάρλος Κεϊρόζ γράφει ιστορία αυτή την εβδομάδα, καθώς ισοφαρίζει το μοναδικό ρεκόρ του Μπόρα Μιλουτίνοβιτς με πέντε συνεχόμενες παρουσίες σε τελική φάση Μουντιάλ.

Ο Κάρλος Κεϊρόζ μπορεί να χρειάζεται ακόμη ένα τουρνουά για να πιάσει την απόλυτη κορυφή των συμμετοχών σε Μουντιάλ , όμως ο 73χρονος τεχνικός γράφει τη δική του χρυσή σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου αυτή την εβδομάδα.

Ο έμπειρος προπονητής κάθεται στον πάγκο της Γκάνας, η οποία ξεκινά τις υποχρεώσεις της για τον 12ο Όμιλο αντιμετωπίζοντας τον Παναμά στο Τορόντο τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/06, 02:00). Ο Κεϊρόζ συνεχίζει ένα εντυπωσιακό σερί που ξεκίνησε το 2010 με την Πορτογαλία και συνεχίστηκε με την εθνική ομάδα του Ιράν σε τρία διαδοχικά Μουντιάλ, το 2014, το 2018 και το 2022.

Αυτή η πέμπτη συνεχόμενη παρουσία του Κεϊρόζ ισοφαρίζει το ιστορικό ρεκόρ του Μπόρα Μιλουτίνοβιτς, ο οποίος από το 1986 έως το 2002 βρέθηκε σε πέντε σερί διοργανώσεις, καθοδηγώντας μάλιστα πέντε διαφορετικές εθνικές ομάδες. Το απόλυτο ρεκόρ συνολικών συμμετοχών ανήκει βέβαια στον Βραζιλιάνο Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα με έξι παρουσίες, οι οποίες όμως δεν ήταν διαδοχικές.

Η παρουσία του Πορτογάλου τεχνικού στα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των ΗΠΑ δεν ήταν στα αρχικά πλάνα. Η ευκαιρία προέκυψε τον περασμένο Απρίλιο, όταν η Γκάνα τον κάλεσε εσπευσμένα για να αντικαταστήσει τον Ότο Άντο, ο οποίος απολύθηκε τον Μάρτιο μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων σε φιλικούς αγώνες.

Πριν από αυτό το ξαφνικό κάλεσμα, όλα έδειχναν ότι η μακρά και σπουδαία καριέρα του Κεϊρόζ είχε φτάσει στο τέλος της. Ο προπονητής με το πλούσιο βιογραφικό, που περιλαμβάνει το πέρασμά του από τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και τη θητεία του ως βοηθός του Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε δουλέψει τελευταία φορά στο Ομάν, το οποίο αποτελούσε την όγδοη διαφορετική χώρα της οποίας ανέλαβε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.