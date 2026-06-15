«Αυτού του είδους η ένταση υπονομεύει αυτή τη χαρά και υπονομεύει το μήνυμα της FIFA και του λαού μας, ότι το ποδόσφαιρο φέρνει ειρήνη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μεχντί Ταρέμι.

Το Ιράν κάνει την πρεμιέρα του στο Μουντιάλ 2026 τα ξημερώματα της Τρίτης (16/04, 16/06) εναντίον της Νεάς Ζηλανδίας, με την ασιατική ομάδα να αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος στη διοργάνωση εξαιτίας του πολέμου με τις ΗΠΑ, που αποτελούν μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες.

Παρά το γεγονός ότι το Ιράν θα δώσει και τα τρία παιχνίδια επί αμερικανικού εδάφους, η βάση της ομάδας βρίσκεται στην Τιχουάνα του Μεξικό, εξαιτίας της άρνησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ να φιλοξενήσει την αποστολή.

Ο αρχηγός της εθνικής Ιράν και επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι

Ο Μεχντί Ταρεμί ξεκαθάρισε ότι η εθνική ομάδα του Ιράν παραμένει πλήρως αποστασιοποιημένη από πολιτικές σκοπιμότητες, έχοντας ως μοναδικό στόχο να φέρει χαρά και να ενώσει όλους τους Ιρανούς, ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους πεποιθήσεις.

Επιπλέον, ο Ιρανός διεθνής εξέφρασε τον προβληματισμό του για το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεχντί Ταρέμι

«Εμείς, οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν, είμαστε εδώ για όλους τους Ιρανούς σε όλο τον κόσμο. Διαφορές και διαφωνίες υπάρχουν σε κάθε χώρα. Αυτό είναι φυσιολογικό παντού.

Ως ποδοσφαιριστές, όμως, είμαστε εδώ για να ενώσουμε όλους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε όλους τους Ιρανούς ευτυχισμένους, και αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος. Όλη η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στο να φέρουμε ευτυχία σε όλο τον λαό του Ιράν.

Ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του πεποιθήσεις και απόψεις, αλλά εμείς είμαστε εδώ μόνο για την ευτυχία όλων των Ιρανών. Δεν συνδεόμαστε με καμία πολιτική ομάδα ή παράταξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9n133oadhl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο μοναδικός μας στόχος είναι να ενώσουμε τους ανθρώπους και να φέρουμε χαρά σε όλους τους Ιρανούς, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο.

Δεν έχει επηρεαστεί μόνο το Ιράν, αλλά και άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των διαιτητών. Ένιωσα τις εντάσεις αμέσως μόλις έφτασα. Φυσικά δεν βιώνω την ίδια υπέροχη εμπειρία (όπως στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα).

Μιλάμε για ειρήνη, χαρά, αλλά φυσικά δεν βιώνουμε την ίδια εμπειρία. Ξέρω ότι δεν ήμασταν μόνο εμείς, πολλές χώρες είχαν προβλήματα με τις βίζες και αλλαγές στα προπονητικά κέντρα.

Φυσικά, είχαμε προβλήματα, αλλά ακόμη και πριν φτάσουμε, η αίσθηση που είχαν οι άνθρωποι ότι ανυπομονούσαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ήταν η ίδια.

{https://x.com/Farhadgol60/status/2066400781155332329}

Αυτού του είδους η ένταση υπονομεύει αυτή τη χαρά και υπονομεύει το μήνυμα της FIFA και του λαού μας, ότι το ποδόσφαιρο φέρνει ειρήνη. Έτσι ένιωσα.

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να είχε προσφέρει καλύτερη ατμόσφαιρα από ό,τι έχει, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον θα είναι καλύτερο για όλους τους οπαδούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όποιον και αν υποστηρίζουν».