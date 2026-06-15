Η Τυνησία διώχνει τον προπονητή της, την ώρα που το Μουντιάλ 2026 «τρέχει».

Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής Τυνησίας αποτελεί ο Σαμπρί Λαμουσί, μετά την ταπεινωτική ήττα που υπέστη από τη Σουηδία στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 με σκορ 5-1.

Ο ομάδα της βορείου Αφρικής μένει χωρίς προπονητή ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος Ρομέν Μολίνα, ο οποίος στον λογαριασμό του στο X έγραψε «Αυτό είναι το τέλος για τον Σαμπρί Λαμουσί στην ηγεσία της εθνικής Τυνησίας».

Ο Γάλλος τεχνικός συμπλήρωσε μόλις πέντε αναμετρήσεις στον πάγκο της Τυνησίας, έχοντας απολογισμό τρεις ήττες, μία ισοπαλία κόντρα στον Καναδά και μία νίκη επί της Αϊτής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία της φιλική δοκιμή πριν από το Μουντιάλ, η εθνική ομάδα της Τυνησίας είχε γνωρίσει τη βαριά ήττα με 5-0 από το Βέλγιο.

{https://x.com/Romain_Molina/status/2066474106401288257}

Πλέον, η συνέχεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολη, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να αντιμετωπίζει κατά σειρά την Ιαπωνία (21/6, 07:00) και την Ολλανδία (26/6, 02:00), καθιστώντας τις πιθανότητες πρόκρισης ελάχιστες.

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