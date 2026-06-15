Τα σημερινά ματς του 7ου και 8ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Με τα ματς του 7ου και του 8ου ομίλου συνεχίζεται το Μουντιάλ 2026 απόψε και τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας).

Η Ισπανία κάνει πρεμιέρα σήμερα κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ το Βέλγιο αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Το πρώτο «βήμα» στο τουρνουά κάνει η Σαουδική Αραβία, απέναντι στην Ουρουγουάη, ενώ το Ιράν ξεκινά κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.

Μουντιάλ 2026: Οι ώρες και τα κανάλια των ματς