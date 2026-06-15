Με τα ματς του 7ου και του 8ου ομίλου συνεχίζεται το Μουντιάλ 2026 απόψε και τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας).
Η Ισπανία κάνει πρεμιέρα σήμερα κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ το Βέλγιο αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Το πρώτο «βήμα» στο τουρνουά κάνει η Σαουδική Αραβία, απέναντι στην Ουρουγουάη, ενώ το Ιράν ξεκινά κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.
Μουντιάλ 2026: Οι ώρες και τα κανάλια των ματς
- 15/06 19:00 Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)
- 15/06 22:00 Βέλγιο - Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ)
- 16/06 01:00 Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)
- 16/06 04:00 Ιράν - Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1)