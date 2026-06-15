Τα καλύτερα στιγμιότυπα των αναμετρήσεων του Μουντιάλ 2026.

Γκολ, ανατροπές και δυνατές συγκινήσεις επεφύλασσαν οι αναμετρήσεις του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Κυριακής και τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ολλανδία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, Τυνησία και Σουηδία πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους στη φάση των ομίλων και προσέφεραν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Ολλανδία - Ιαπωνία (2-2)

Τι και αν οι Ολλανδοί προηγήθηκαν δύο φορές, οι «Σαμουράι» βρήκαν τη λύση. Οι Ολλανδοί άνοιξαν το σκορ της αναμέτρησης στο 51' με κεφαλιά του Φαν Ντάικ, ενώ 6 λεπτά αργότερα οι Ιάπωνες ισοφάρισαν στο 57' με όμορφο πλασέ του Νακαμούρα.

Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν ξανά στο 64' έπειρα από ωραίο τελείωμα του Σάμερβιλ έξω από την περιοχή. Η Ιαπωνία ήταν πολύ σκληρή για να πεθάνει και σόκαρε τους «Οράνιε» στο 89' με τον Καμάντα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

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Ακτή Ελεφαντοστού - Εκουαδόρ (1-0)

Παρά την ατυχία που είχε με τρία δοκάρια συνολικά στο παιχνίδι – δύο για το Εκουαδόρ και ένα για την Ακτή Ελεφαντοστού – η ομάδα της Δυτικής Αφρικής κατάφερε να χαμογελάσει στο φινάλε.

Ο Ντιαλό βρήκε δίχτυα στο 90ό λεπτό και χάρισε στους Ιβοριανούς τη νίκη με 1-0, εξασφαλίζοντας ιδανικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ 2026.

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Σουηδία - Τυνησία (5-1)

Η Σουηδία ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1 της Τυνησίας στο Μοντερέι για την πρεμιέρα του 6ου ομίλου και αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στη φάση των «32».

Οι Σκανδιναβοί ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά κενά των αντιπάλων τους και είχαν σε εξαιρετική κατάσταση τους Βίκτορ Γκιόκερες και Αλεξάντερ Ίσακ, οι οποίοι αποτέλεσαν τις κύριες επιθετικές αιχμές της ομάδας τους.

Η Τυνησία μείωσε με τον Ρέκικ λίγο πριν την ανάπαυλα και προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, ωστόσο δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στον υψηλό ρυθμό των Σουηδών στο δεύτερο ημίχρονο, γνωρίζοντας τελικά βαριά ήττα.

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