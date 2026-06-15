Πριν από το ματς της Γερμανίας με το Κουρασάο, για το Μουντιάλ 2026.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει χειρονομία που έκανε διαιτητής στο Μουντιάλ 2026, καθώς παραπέμπει σε μία που χρησιμοποιείται από ακροδεξιούς κύκλους.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Γερμανίας με το Κουρασάο (7-1), η κάμερα έδειξε την ομάδα του VAR. Ο Σον Έβανς στεκόταν όρθιος και στο δεξί χέρι του ο δείκτης και ο αντίχειρας σχημάτιζαν έναν κύκλο, ενώ τα άλλα δάχτυλα ήταν ανοιχτά.

Πολλοί παρατήρησαν αυτή τη χειρονομία και έπεσαν «βροχή» τα σχόλια στα social media. Γιατί πέρα από ένα αθώο «ανάποδο» ΟΚ, αυτή η χειρονομία άρχισε να χρησιμοποιείται από ακροδεξιούς το 2017, για να συμβολίσει τη «λευκή υπεροχή».

Η οργάνωση Anti-Defamation League την πρόσθεσε το 2019 στη λίστα των συμβόλων μίσους. Το δίκτυο Fare κατά των διακρίσεων, εταίρος της FIFA και της UEFA για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, ζήτησε διευκρινίσεις για τη χειρονομία του Σον Έβανς.

«Η συμβουλή των ειδικών μας είναι πως η χειρονομία μοιάζει σαφώς με ένα ανάποδο ΟΚ, που χρησιμοποιείται ως σύμβολο της λευκής υπεροχής στους παγκόσμιους ακροδεξιούς κύκλους», ανέφερε το δίκτυο Fare σε ανακοίνωση.

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Ο οργανισμός Kick it Out κατά των διακρίσεων επίσης απευθύνθηκε γραπτώς στη FIFA ζητώντας διευκρινίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η FIFA έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον 38χρονο Αυστραλό, που είναι στη λίστα των διαιτητών της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου από το 2017.

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