Η ιστορία του τροπαίου του Μουντιάλ.

Στην ιστορία του Μουντιάλ, η προσοχή επικεντρώνεται σε αυτούς που σηκώνουν τελικά το τρόπαιο. Αλλά έχουν υπάρξει περιπτώσεις που το ίδιο το τρόπαιο- ή καλύτερα οι δύο εκδοχές του- έχει βρεθεί στο επίκεντρο.

Έχουν περάσει πέντε και πλέον δεκαετίες που το αρχικό τρόπαιο αντικαταστάθηκε με αυτό που διεκδικούν και οι ομάδες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ 2026. Και το BBC μας θυμίζει την ιστορία των δύο εκδοχών.

Το τρόπαιο «Ζιλ Ριμέ»

Το πρώτο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου παρουσιάστηκε το 1930, όταν η FIFA θέσπισε τη διοργάνωση, υπό την ηγεσία του Ζιλ Ριμέ. Το τρόπαιο πήρε το όνομα του ανθρώπου που ήταν ο μακροβιότερος πρόεδρος της FIFA, μένοντας στη θέση επί 33 χρόνια, από το 1921 έως το 1954.

Το σχεδίασε ο Γάλλος γλύπτης Αμπέλ Λαφλέ και απεικόνιζε τη θεά Νίκη να κρατά ένα δισκοπότηρο. Ήταν κατασκευασμένο από επιχρυσωμένο ασήμι και η βάση του ήταν από λάπις λάζουλι. Κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ιταλός αξιωματούχος του ποδοσφαίρου Οτορίνο Μπαράσι έκρυψε το τρόπαιο σε κουτί από παπούτσια, κάτω από το κρεβάτι του στη Ρώμη, προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των ναζί, σύμφωνα με τη FIFA.

Λίγους μήνες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 1966 στην Αγγλία, το τρόπαιο εκλάπη κατά τη διάρκεια δημόσιας έκθεσης. Τελικά το εντόπισε ένας σκύλος, ο Πικλς, τυλιγμένο σε εφημερίδα, κάτω από τον φράχτη κήπου στο νότιο Λονδίνο.

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Η Βραζιλία εξασφάλισε τη μόνιμη κατοχή του τροπαίου Ζιλ Ριμέ το 1970, όταν έγινε η πρώτη χώρα που αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Όμως, το 1983 το τρόπαιο εκλάπη ξανά, αυτή τη φορά από τα γραφεία της βραζιλιάνικης ομοσπονδίας ποδοσφαίρου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και δεν βρέθηκε ποτέ. Εκτιμάται ότι το έλιωσαν, αλλά ήδη η FIFA είχε παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο, για τη σύγχρονη εποχή του Μουντιάλ.

Το νέο τρόπαιο του Μουντιάλ

Ο Ιταλός καλλιτέχνης Σίλβιο Γκατσανίγκα σχεδίασε το νέο τρόπαιο του Μουντιάλ. Έχει ύψος 36 εκατοστά και είναι από χρυσό 18 καρατίων. Το σχέδιό του- δύο ανθρώπινες φιγούρες που σηκώνουν τη Γη - αποτυπώνουν το «παγκόσμιο, ενωτικό πνεύμα» του ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τη FIFA. Η πρώτη χώρα που σήκωσε τη νέα εκδοχή του τροπαίου ήταν η Δυτική Γερμανία, το 1974.

Μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της πρώτης εκδοχής, το 1983, η FIFA αποφάσισε πως το νέο τρόπαιο δεν θα απονέμεται μόνιμα σε καμία χώρα. Τώρα, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές σηκώνουν το αυθεντικό τρόπαιο στην απονομή και μετά η ομάδα παίρνει ένα επιχρυσωμένο αντίγραφο, το οποίο κρατά.

Φωτογραφίες: AP