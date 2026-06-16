Με ματς του 9ου και 10ου ομίλου συνεχίζεται το Μουντιάλ 2026.

Η Γαλλία και η Αργεντινή ετοιμάζονται για την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ 2026, που συνεχίζεται με ματς του 9ου και 10ου ομίλου απόψε και τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι «τρικολόρ» αντιμετωπίζουν τη Σενεγάλη στο πρώτο ματς τους στη διοργάνωση, ενώ στο άλλο ματς του 9ου ομίλου η Νορβηγία κοντράρεται με το Ιράκ.

Στο πρώτο βήμα της προς την υπεράσπιση του παγκόσμιου τίτλου, η Αργεντινή έρχεται αντιμέτωπη με την Αλγερία στον 10ο όμιλο, ενώ η Αυστρία κάνει πρεμιέρα απέναντι στην Ιορδανία.

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα