Συνεχίζεται το Μουντιάλ 2026 με τον Γιώργο Δώνη να γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλα τα αποτελέσματα.

Ο Γιώργος Δώνης, προπονητής της Σαουδικής Αραβίας έγινε ο πρώτος προπονητής που παίρνει βαθμό σε Μουντιάλ. Δείτε τα αποτελέσματα και τις κυριότερες φάσεις τα κυριότερα χτεσινά και σημερινά ματς του Μουντιάλ 2026.

Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη 1-1

Θετικό ντεμπούτο για τον Δώνη σε Μουντιάλ, αφού η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη. Είχε δοκάρι η Σελέστε, εξαιρετικός ο Αλ Οβαΐς.

Ο Γιώργος Δώνης μπήκε ιδανικά στο Μουντιάλ, μιας και η ομάδα του πήρε την ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη. Η Σελέστε βρέθηκε πίσω στο σκορ, ωστόσο με αντεπίθεση διαρκείας στην επανάληψη κατάφερε να ισοφαρίσει, ενώ δημιούργησε αρκετούς κινδύνους. Αρκετά πειθαρχημένη ανασταλτικά η Σαουδική Αραβία, εξαιρετικός ο γκολκίπερ, Αλ Οβαΐς. Από ένα βαθμό και οι τέσσερις ομάδες του ομίλου (Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι).

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Βέλγιο - Αίγυπτος 1-1

Το Βέλγιο πέταξε ένα ολόκληρο ημίχρονο κόντρα στην Αίγυπτο και το μόνο που κατάφερε ήταν να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας με 1-1 σε μια υποτονική πρεμιέρα.

Για πολλούς πρόκειται για την εθνική που δεν δικαίωσε ποτέ τις προσδοκίες που χτίστηκαν γύρω από τη χρυσή γενιά της. Και στο πρώτο τεστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Βέλγιο δεν κατέθεσε διαπιστευτήρια πως μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Οι Βέλγοι άλλωστε πέταξαν ένα ολόκληρο ημίχρονο κόντρα στην Αίγυπτο και στο τέλος πρέπει να νιώθουν ικανοποιημένοι που απέφυγαν την ήττα. Το 1-1 αποτέλεσε και το τελικό αποτέλεσμα σε ένα ματς με διαφορετικά πρόσωπα σε κάθε ημίχρονο, με τους Φαραώ να αποδεικνύονται τολμηροί και να παίρνουν έναν πολύτιμο βαθμό για το κυνήγι της πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

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Ιράν - Νέα Ζηλανδία 2-2

Ιράν και Νέα Ζηλανδία μοιράστηκαν από έναν βαθμό (2-2) στην πρεμιέρα τους στον έβδομο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Δείτε τα highlights του ματς.

Όλα... ίσα ανάμεσα σε Ιράν και Νέα Ζηλανδία! Οι Ιρανοί των Ταρέμι, Χατζισαφί και Μοχαμαντί έμειναν στο 2-2 με τους All Whites και έτσι στον έβδομο όμιλο του Μουντιάλ 2026 υπάρχουν τέσσερις ομάδες, που έχουν από έναν βαθμό. Βέλγιο και Αίγυπτος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στην πρεμιέρα του ομίλου, νωρίτερα.

Ο Τζαστ (7', 54'), ο Ρεζαϊάν (32') και ο Μοχεμπί (64') οι σκόρερ των δύο ομάδων σε μια απολαυστική ισοπαλία.

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Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

Μεγάλη γκέλα στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του 2026 για την Εθνική Ισπανίας, η οποία παρότι άσκησε ασφυκτική πίεση δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα μένοντας στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι που πανηγυρίζει έναν σπουδαίο βαθμό!

Το πρώτο 0-0 του Μουντιάλ του 2026 είναι γεγονός, φέρνοντας και μια... χοντρή γκέλα για την Εθνική Ισπανίας! Η Ρόχα από τα τέλη του πρώτου ημιχρόνου μέχρι και το φινάλε της αναμέτρησης πίεσε ασφυκτικά το Πράσινο Ακρωτήρι, στην πρώτη του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά οι κακές επιλογές στο τελευταίο τρίτο, η σφιχτή άμυνα του Πράσινου Ακρωτηρίου και ο 40χρονος γκολκίπερ Βοζίνια κράτησαν τους Ίβηρες στο μηδέν στην πρεμιέρα του Group H!

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