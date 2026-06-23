Ολόκληρες 11άδες… ροζ στο Μουντιάλ 2026.

Ένα χρώμα κυριαρχεί στο Μουντιάλ 2026: το ροζ. Γιατί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές παίζουν με παπούτσια αυτού του χρώματος.

Το Παγκόσμιο κύπελλο αποτελεί παραδοσιακά τη μεγαλύτερη ευκαιρία των αθλητικών εταιρειών για να «κοντραριστούν». Στη μάχη για τα παπούτσια, η Nike και η Adidas αναδεικνύονται σχεδόν ισόπαλες, σύμφωνα με έρευνα του Reuters με στοιχεία από την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Στα εναρκτήρια ματς, οι 232 από τους 528 βασικούς παίκτες φόρεσαν παπούτσια Nike και οι 218 Adidas. Στην τρίτη θέση είναι η Puma, με 44 βασικούς ποδοσφαιριστές.

Το Mercurial της Nike είναι το πιο δημοφιλές παπούτσι, αφού το φόρεσαν 144 βασικοί στην πρώτη αγωνιστική και έτσι ξεπέρασε το F50 της Adidas που επέλεξαν 109 παίκτες και το Predator της ίδιας εταιρείας (82). Τα μοντέλα Phantom (55), Tiempo (33) και Copa (24) της Nike επίσης είχαν «εκπροσώπηση», ενώ το Future της Puma διάλεξαν 36 ποδοσφαιριστές.

Η ροζ… τάση στο Μουντιάλ 2026

Ωστόσο, η μεγαλύτερη τάση του Μουντιάλ 2026 είναι το χρώμα των παπουτσιών, αφού ροζ φόρεσαν οι 365 από τους 528- ή περίπου το 69%- των βασικών στην πρώτη αγωνιστική. Και αυτό γιατί οι περισσότερες εταιρείες κυκλοφόρησαν μοντέλα σε έντονο ροζ χρώμα πριν από το τουρνουά.

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Χαρακτηριστικό είναι πως μαύρα παπούτσια, που κάποτε αποτελούσαν την παραδοσιακή επιλογή, φόρεσαν μόνο επτά ποδοσφαιριστές, ενώ λευκά επέλεξαν 56 και μπλε άλλοι 48.

Κάποιες 11άδες ήταν απόλυτα… ροζ, όπως της Βραζιλίας, της Κολομβίας και της Γερμανίας, στο πρώτο ματς των ομίλων. Άλλες 10 ομάδες ξεκίνησαν με δέκα παίκτες που φορούσαν ροζ παπούτσια.

Μάλιστα, στην ομαδική φωτογραφία της Βραζιλίας πριν από το ματς της πρεμιέρας κόντρα στο Μαρόκο, από τους 25 ποδοσφαιριστές, μόνο οι τέσσερις δεν φορούσαν ροζ παπούτσια.