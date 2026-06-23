Ο δημοσιογράφος πλέον δεν μπορεί να καλύψει το Μουντιάλ 2026.

Η FIFA αφαίρεσε τη διαπίστευση για το Μουντιάλ 2026 από δημοσιογράφο, μετά το οργισμένο ξέσπασμά του κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, για την κόκκινη κάρτα που πήρε ο Μιγκέλ Αλμιρόν της Παραγουάης, στη νίκη επί της Τουρκίας (1-0), για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων.

Ο Χόρχε Τσίπι Βέρα έχασε την ψυχραιμία του στον «αέρα», όταν ο Αλμιρόν έγινε ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται στο Μουντιάλ 2026 για την παραβίαση του νέου αυστηρού κανονισμού, που απαγορεύει οι ποδοσφαιριστές να καλύπτουν με το χέρι το στόμα τους- για να μην φαίνεται τι λένε- όταν έχουν κάποια διαφωνία εντός του αγωνιστικού χώρου.

Μετά την κόκκινη κάρτα, ο δημοσιογράφος ξέσπασε κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αλλά και τον διαιτητή της αναμέτρησης, τους οποίους αποκάλεσε «κλέφτες». Τους κατηγόρησε ότι «σκοτώνουν το ποδόσφαιρο», επειδή η Παραγουάη έμεινε με 10 παίκτες, ενώ η οργισμένη αντίδρασή του ήταν γεμάτη υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Ο δημοσιογράφος πλέον δεν μπορεί να καλύψει το Μουντιάλ 2026

Μέσω του X, ο Βέρα ανακοίνωσε ότι όλα αυτά του κόστισαν τη διαπίστευσή του και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. «Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του ματς ανάμεσα στην Παραγουάη και την Τουρκία, είχα ένα ξέσπασμα. Εν μέσω της απογοήτευσής μου για την αποβολή ενός ποδοσφαιριστή της χώρας μου και νιώθοντας ότι υφίστατο ζημία η εθνική μου ομάδα, χρησιμοποίησα προσβλητικές και απαράδεκτες εκφράσεις σε βάρος του διαιτητή και της FIFA», ανέφερε ο δημοσιογράφος που εργάζεται στο ABC Cardinal και το ABC ​TV.

Η αφαίρεση της διαπίστευσης σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος δεν μπορεί πλέον να καλύπτει το Μουντιάλ 2026, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, ή οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη διοργάνωση. Η FIFA αρνήθηκε να κάνει σχόλιο, αλλά πηγή του Reuters ανέφερε ότι η ομοσπονδία θεώρησε απαράδεκτη τη φρασεολογία του Βέρα και έκρινε πως οι ενέργειές του δεν συνάδουν με τον επαγγελματισμό που αναμένεται από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

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Ο Βέρα ζήτησε συγγνώμη και από τους χορηγούς των τηλεοπτικών δικτύων με τα οποία συνεργάζεται, ενώ έστειλε μια απολογητική επιστολή στη FIFA, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του. «Η αμφισβήτηση ενός κανονισμού ή η διαφωνία με την απόφαση ενός διαιτητή δεν δικαιολογεί ποτέ το να χάσεις τον έλεγχο με τον τρόπο που το έκανα. Σας απογοήτευσα σε κάτι θεμελιώδες: τη διατήρηση της ψυχραιμίας και του σεβασμού που απαιτεί αυτό το επάγγελμα», κατέληξε.

Μουντιάλ 2026: Η αποβολή του Αλμιρόν που προκάλεσε το ξέσπασμα του δημοσιογράφου

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