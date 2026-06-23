Η Νορβηγία πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Μουντιάλ 2026, ενώ οι φιλάθλοι της κλέβουν την παράσταση όπου βρεθούν.

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν τα ξημερώματα της Τρίτης (23/06) σε όλη τη Νορβηγία, καθώς η Σκανδιναβική χώρα προκρίθηκε στους 32 του Μουντιάλ 2026 επικρατώντας με σκορ 3-2 της Σενεγάλης.

Παρά το γεγονός ότι η αναμέτρηση τελείωσε στις 4 τα ξημερώματα (ώρα Νορβηγίας), οι φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Μάλιστα, μία μερίδα φιλάθλων μετέφερε τους πανηγυρισμούς έξω από παλάτι της βασιλικής οικογένειας. Οι φίλαθλοι κατευθήνθηκαν προς το παλάτι φωνάζοντας «Θα ξυπνήσουμε τον βασιλιά», ενώ πραγματοποίησαν το περίφημο «Viking Row» στην πόρτα του ανακτόρου.

{https://x.com/ThereseUTD/status/2069268404230348885}

Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια δεν έκανε κάποια ανακοίνωση σχετικά με το αν επηρεάστηκαν και ξύπνησαν από τους φιλάθλους, ή αν ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια έμεινα ξύπνιοι για να δουν την αναμέτρηση. Το μόνο που επισήμαναν ήταν: «Η Βασιλική Οικογένεια συντάσσεται με την υπόλοιπη χώρα για τη χθεσινή νίκη της εθνικής μας ομάδας».

Κατάληψη στην Times Square

Η Νορβηγία αποτελεί μία από τις ευχάριστες παρουσίες στο Μουντιάλ 2026 τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Πριν την αναμέτρηση, χιλιάδες Νορβηγοί κατέκλυσαν την Times Square της Νέας Υόρκης και πραγματοποίησαν το «Viking Row», με τα βίντεο να αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό των Σκανδιναβών.

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{https://x.com/barstoolsports/status/2069001429549764892}

Η Νορβηγία έχει κάνει το 2/2 στον όμιλο απέναντι στο Ιράκ και τη Σενεγάλη, στην πρώτη της συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1998, όπου είχε φτάσει στη φάση των 16.

{https://x.com/TotalFootball/status/2069243732264988679}

Με πληροφορίες του Reuters