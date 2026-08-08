«Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Το Οικονομικό της Πρόγραμμα αναμένεται να παρουσιάσει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωση την Τετάρτη 2/9 στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του τόνισε μεταξύ άλλων πως πρόκειται για «ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουμε στη Θεσσαλονίκη το Οικονομικό Πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.

Το σχέδιο μας για την Δίκαιη Ανάπτυξη, τη παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.

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Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς.

Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές.

Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας.