Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το πλοίο ή την προέλευση της επίθεσης.

Ένα από τα πλοία της Εθνικής Πετρελαϊκής Εταιρείας του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) βρέθηκε στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης ενώ πραγματοποιούσε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, WAM.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς σήμερα, προκαλώντας νέα ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών σε μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ADNOC, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η κατάσταση στο πλοίο τέθηκε υπό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες σημαντικές λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Το WAM δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του πλοίου, το φορτίο που μετέφερε ή το εάν υπέστη ζημιές από την πυραυλική επίθεση.

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Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ανάληψη ευθύνης.

Η απουσία περισσότερων πληροφοριών δεν επιτρέπει, σε αυτή τη φάση, να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Κρίσιμη θαλάσσια δίοδος

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και από εκεί με την Αραβική Θάλασσα.

Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές μεταφορές, γεγονός που καθιστά κάθε περιστατικό σε πλοίο που διέρχεται από τα Στενά αντικείμενο αυξημένης προσοχής.

Η νέα επίθεση σε πλοίο της ADNOC αναμένεται να εξεταστεί υπό αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ταυτοποίηση του πλοίου, στην αποτίμηση τυχόν υλικών ζημιών και κυρίως στην προέλευση του πυραύλου.