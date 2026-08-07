Σύμφωνα με το προσχέδιο που δημοσιεύθηκε από την Τεχεράνη, προβλέπεται η απαγόρευση διέλευσης αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ανοδικά κινούνται την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό, μετά τη δημοσιοποίηση από το Ιράν ενός προσχεδίου που προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Μπρεντ ενισχύθηκε κατά 1,25% και διαμορφώνεται στα 83,52 δολάρια το βαρέλι για τα συμβόλαια παράδοσης Οκτωβρίου, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,10%, στα 78,14 δολάρια το βαρέλι για τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που δημοσιεύθηκε από την Τεχεράνη, προβλέπεται η απαγόρευση διέλευσης αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, αναφέρεται ότι και άλλα κράτη τα οποία, σύμφωνα με το Ιράν, έχουν προκαλέσει ζημία στη χώρα, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις.

Την ίδια ώρα, το Ιράν και το Ομάν φέρονται να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποια συμφωνία.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξετάζεται η είσοδος των πλοίων μέσω των ιρανικών χωρικών υδάτων και η έξοδός τους μέσω των υδάτων του Ομάν.

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Οι ανησυχίες για την προσφορά ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά από ουκρανικά πλήγματα σε δύο μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, στις εγκαταστάσεις Γιαροσλάβλ και Novoil της Bashneft. Παράλληλα, οι εισαγωγές σαουδαραβικού αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες μηδενίστηκαν τον Ιούλιο, για πρώτη φορά από το 1985, σύμφωνα με αναλυτές της UOB.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αντανακλά τον αυξανόμενο κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων από τον ενεργειακό τομέα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που ενίσχυσε το δολάριο και άσκησε πιέσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Στο διπλωματικό πεδίο, οι εξελίξεις παραμένουν ασαφείς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα», ωστόσο η Τεχεράνη απέρριψε τις δηλώσεις του, κάνοντας λόγο για «διπλωματία του θεάματος».