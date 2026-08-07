Τον απολογισμό των τελευταίων 12 μηνών παρουσίασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο οποίος είναι πραγματικά εντυπωσιακός.

Τον απολογισμό της παρουσίας του στην ευρωβουλή για τους τελευταίους 12 μήνες (Ιούλιος 2025-Ιούλιος 2026) παρουσίασε ο Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, όπως αναφέρει ο ίδιος στην 53σέλιδη παρουσίασή του.

«Πίσω από κάθε ερώτηση, κάθε τροπολογία, κάθε έκθεση, κάθε ομιλία μου, κάθε διαπραγμάτευση και κάθε διεθνή συνάντηση, υπήρχε η ίδια επιδίωξη, η Ελλάδα να επηρεάζει θετικά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και να αξιοποιεί προς όφελος των πολιτών της τις μεγάλες ευρωπαϊκές πολιτικές», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το διάστημα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών κατέγραψε 140 παρεμβάσεις σε Ολομέλεια και Επιτροπές, 850 τροπολογίες και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, 140 άρθρα, συνεντεύξεις – εμφανίσεις σε ΜΜΕ, 30 συναντήσεις με νέους σε όλη την Ελλάδα.

{https://www.facebook.com/maniatis.yiannis/posts/pfbid02oizKWXKBwoH6UtJDBsp1t3tzD2krC94p27SxMAci63Usb6htXAukmfMxMUuNZ25Hl}

Αναλυτικά το εισαγωγικό του σημείωμα:

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«Στην εποχή μας η Ιστορία δεν γράφεται σε χρόνια, αλλά σε βδομάδες. Η βασίλισσα Γεωγραφία βρίσκεται σταθερά στον θρόνο της Ιστορίας.

Ο πόλεμος επέστρεψε στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η ενέργεια μετασχηματίστηκε σε εργαλείο γεωπολιτικής ισχύος. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει παραγωγή, εργασία, επικοινωνία, καθημερινότητα. Οι αλυσίδες εφοδιασμού επανασχεδιάζονται. Η άμυνα και η ασφάλεια αποκτούν νέο περιεχόμενο. Οι κοινωνίες δοκιμάζονται από κλιματική κρίση, ανισότητες, στεγαστική κρίση, δημογραφική συρρίκνωση.

Το ερώτημα σαφές: πού θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα στην Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας;

Η Ευρώπη είναι ο χώρος στον οποίο διαμορφώνονται όλες οι βασικές αποφάσεις της καθημερινότητάς μας, όπως στην οικονομία, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την άμυνα, τη βιομηχανία, την τεχνολογία, τη γεωργία, τη στέγαση και την κοινωνική πολιτική.

Η πραγματική αποστολή ενός Ευρωβουλευτή είναι απαιτητική: να συμβάλλει ώστε οι ευρωπαϊκές αποφάσεις να υπηρετούν καλύτερα την Ελλάδα και, ταυτόχρονα, οι ελληνικές προτεραιότητες να γίνονται θετικό μέρος κάθε επιτυχημένης ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Όποιος επιθυμεί μια ισχυρότερη Ελλάδα, ικανή να υπηρετεί τους ανθρώπους της, οφείλει να εργάζεται καθημερινά και για μια ισχυρότερη Ευρώπη.

Αυτό ακριβώς εκφράζει, κατά τη γνώμη μου, ο Προοδευτικός Πατριωτισμός.

Ένας πατριωτισμός που μετριέται με την πραγματική ισχύ της χώρας στην οικονομία, την παραγωγή, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την καινοτομία, την άμυνα, τη διπλωματία, τον πολιτισμό.

Ένας Προοδευτικός Πατριωτισμός, που πριν τη διανομή του παραγόμενου πλούτου, αγωνίζεται για τη δημιουργία του.

Γιατί χωρίς ισχυρή οικονομία δεν υπάρχει ισχυρό κοινωνικό κράτος, κοινωνική δικαιοσύνη, βιώσιμες θέσεις εργασίας. Χωρίς γνώση και καινοτομία δεν υπάρχει πραγματική εθνική ανεξαρτησία.

Επέλεξα να επικεντρώσω το έργο μου σε πολιτικές που πιστεύω ότι θα καθορίσουν τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο και των Ελλήνων ανάμεσα στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς για τις επόμενες δεκαετίες: την ενεργειακή αυτονομία και τις νέες υποδομές, τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και φιλικότερες για το περιβάλλον οικονομικές δραστηριότητες με όρους κοινωνικής, διαπεριφερειακής και διαγενεακής δικαιοσύνης, τη ναυτιλία και τη γαλάζια οικονομία, τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την τεχνητή νοημοσύνη, τη στεγαστική πολιτική, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.

Πίσω από κάθε ερώτηση, κάθε τροπολογία, κάθε έκθεση, κάθε ομιλία μου, κάθε διαπραγμάτευση και κάθε διεθνή συνάντηση, υπήρχε η ίδια επιδίωξη, η Ελλάδα να επηρεάζει θετικά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και να αξιοποιεί προς όφελος των πολιτών της τις μεγάλες ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οι σελίδες που ακολουθούν αποτυπώνουν αυτή τη διαδρομή από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δημοσιοποιώ αναλυτικά τον απολογισμό της δουλειάς μου. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν οικοδομείται με συνθήματα. Οικοδομείται με διαφάνεια, με διαρκή λογοδοσία, με καθημερινή εργασία και με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια μακρόπνοη εθνική στρατηγική, που να υπερβαίνει τον εκλογικό κύκλο και να συνδέει την ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικονομική πρόοδο με την εθνική ισχύ και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό με την εθνική αυτοπεποίθηση.

Αυτή είναι η Ελλάδα στην οποία πιστεύω.

Μια Ελλάδα που μετατρέπει τις κρίσεις σε ευκαιρίες.

Μια Ελλάδα ισχυρή, παραγωγική, δίκαιη και εξωστρεφή.

Μια Ελλάδα που κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Αυτή είναι η προσπάθεια που συνεχίζω να υπηρετώ καθημερινά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική παρουσίαση.