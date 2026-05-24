Τι αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους, ο Γιάννης Μανιάτης και η Μιλένα Αποστολάκη.

Στην Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί από τις 26 έως τις 28 Μαΐου 2026 αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταγγελίες για παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης και η Μιλένα Αποστολάκη υποστηρίζουν ότι καταβάλλεται προσπάθεια περιορισμού της έρευνας, καταγγέλλοντας πως το τελικό πρόγραμμα της αποστολής διαμορφώθηκε με τρόπο που αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες και πρόσωπα με άμεση γνώση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η δήλωσή τους:

«Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα επισκεφθεί την Ελλάδα για να διερευνήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων κατασπαταλήθηκαν και κατευθύνθηκαν παρανόμως σε μη δικαιούχους.

Η αποστολή αυτή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 26 έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026. Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντηθούν κυρίως με κυβερνητικούς αξιωματούχους (Υπουργούς, Υφυπουργούς και Γενικούς Γραμματείς), ενώ μόνο δύο συναντήσεις με προτεινόμενους από το ΠΑΣΟΚ (Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Π. Τυχεροπούλου) περιλαμβάνονται στο τελικό πρόγραμμα.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες για ένα πλουραλιστικό και ισορροπημένο πρόγραμμα, η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε συνεργασία με την ακροδεξιά, κατάφεραν να απορρίψουν τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γ. Μανιάτη σε συνεργασία με την Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή Μ. Αποστολάκη, εμποδίζοντας την ακρόαση κρίσιμων μαρτύρων που θα είχαν πολλά να εισφέρουν.

Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν ακόμα και τη συνάντηση με την κα. Τυχεροπούλου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα απείλησε ότι θα αποχωρήσει από την αποστολή.

Κατά συνέπεια από το πρόγραμμα της αποστολής, με ευθύνη Νέας Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος απουσιάζουν οι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι που αποκάλυψαν το σκάνδαλο, οι υπάλληλοι (με εξαίρεση την κα. Τυχεροπούλου) και πρώην διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποπέμφθηκαν από τον Οργανισμό, μόλις προσπάθησαν να περιορίσουν το πάρτι διαφθοράς. Παρά τις προσπάθειές τους όμως, δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη της αλήθειας.

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γ. Μανιάτης, μαζί με τη συνάδελφό του Lucia Annunziata θα είναι παρόντες στην αποστολή και θα διασφαλίσουν τόσο την παρουσίαση των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και το να τεθούν προ των ευθυνών τους οι αρμόδιοι Υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι».