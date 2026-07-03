Οι δυο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται, με τον κ. Μελά να κάνει λόγο για «επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα».

Σε φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ο πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα που κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος.

Οι ποινές αποφασίστηκαν ομόφωνα από το δικαστήριο. Ωστόσο, και οι δύο υπέβαλαν αίτημα να τους χορηγηθεί ανασταλτικό δικαίωμα στην έφεση και να παραμείνουν ελεύθεροι έως το Εφετείο. Το αίτημά τους αυτό έγινε τελικά δεκτό, χαρίζοντάς τους την ελευθερία έως ότου δικαστούν εκ νέου.

Η άποψη του εισαγγελέα ήταν πάντως να οδηγηθούν και οι δύο στη φυλακή και να μην δοθεί ανασταλτική δύναμη στην έφεσή τους. Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, θα πρέπει να εκτίσουν και οι δύο την ποινή τους, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων αν είναι ελεύθεροι. Ο εισαγγελέας έκανε μάλιστα λόγο για μεθοδευμένες ενέργειες υπόθαλψης κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων. «Αποδεδειγμένα κάποιοι εκ των εμπλεκομένων στην έκθεση Τυχεροπούλου, που σκοπίμως αγνόησαν οι δύο επιτελικοί, λαμβάνουν 260 χιλιάδες ευρώ επιδοτήσεις», τόνισε με νόημα ο εισαγγελικός λειτουργός, τεκμηριώνοντας την πρότασή του, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει πως η κ. Ρέππα σήμερα υπηρετεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Όσον αφορά την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου για παραπομπή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ενέχει τη θέση βουλεύματος, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Εισαγγελέας: Να απαγορευτεί η ανάληψη από τους κατηγορουμένους θέσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Αίσθηση προκάλεσε, πάντως η εισαγγελική πρόταση για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης για το οποίο ζήτησε να τους επιβληθούν επιπλέον, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα, καταβολή χρηματικής εγγύησης 100 χιλιάδων ευρώ στον καθένα από τους κατηγορουμένους αλλά και απαγόρευση ανάληψης οποιασδήποτε θέσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το δικαστήριο, μετά από πρόταση του Εισαγγελέα, αποφάσισε επίσης να διαβιβαστούν τα πρακτικά της διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να λάβει γνώση και να κρίνει αν πρέπει να διενεργηθεί έρευνα και για άλλα αδικήματα, θέτοντας στο «κάδρο» περισσότερα πρόσωπα. Θα πρέπει δηλαδή να διακριβωθεί αφενός εάν έχουν τελεστεί και άλλες αξιόποινες πράξεις αφετέρου αν ο «κύκλος» των εμπλεκομένων περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα όπως, υπευθύνους ΚΥΔ, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

Και τα δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. τα οποία θα πρέπει πλέον να δικαστούν και για κακούργημα, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για υπεξαγωγή εγγράφου, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, αν και υπήρχαν υποψίες για «συστηματική απάτη στον Οργανισμό» με την αύξηση στους βοσκοτόπους να είναι εντυπωσιακή, «δεν τέλεσαν τις πράξεις που όφειλαν εκ της θέσεώς τους να τελέσουν». Το αποτέλεσμα ήταν, όπως είπε ο εισαγγελέας, «με τις πράξεις τους, καθημερινά να υποθάλπουν 80 εγκληματίες, για χρονικό διάστημα ενός έτους και οκτώ μηνών», πλήττοντας παράλληλα την εικόνα και η αξιοπιστία της χώρας μας στο εξωτερικό. «Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με το επαγγελματικό προφίλ τους. Δεν επρόκειτο για αμέλεια. Με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα την έκθεση του 2020, της Τυχεροπούλου, που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές», είχε τονίσει στην αγόρευσή του ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος τους καταλόγισε πως είχαν σκοπό να να μη διαπιστωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί εξαπατούσαν τον Οργανισμό.

Στις απολογίες τους, οι δυο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται, με τον κ. Μελά να κάνει λόγο για «επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε ομόφωνα ένοχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθ. Ρέππα για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών.

Επιπλέον, για το σκέλος της υπεξαγωγής εγγράφου, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε κακούργημα και παραπέμπονται στο Εφετείο Κακουργημάτων.

Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα “γαλάζιο” σκάνδαλο διασπάθισης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι διαφθοράς».