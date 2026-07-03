«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Ποιοι γνώριζαν, ποιοι συγκάλυψαν και ποιοι επέτρεψαν στον μηχανισμό αυτό να λειτουργεί;», σημειώνει η ΕΛΑΣ.

«Η παραπομπή για κακουργηματική υπεξαγωγή εγγράφου του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μελά, και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων, Αθανασίας Ρέππα, μετά και την ομόφωνη καταδίκη τους για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, αποκαλύπτει το πραγματικό βάθος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Το δικαστήριο δέχθηκε ότι γνώριζαν τα σοβαρά ευρήματα για συστηματική απάτη στις αγροτικές ενισχύσεις και κράτησαν το κρίσιμο πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου μακριά από τις εισαγγελικές αρχές.

Παρά τις συστηματικές προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει το σκάνδαλο και να το εμφανίσει ως ακόμη μία «διαχρονική παθογένεια», ένα ακόμη πρωτοβάθμιο δικαστήριο ρίχνει φως σε συγκεκριμένες πράξεις και συγκεκριμένες ευθύνες».

Καταλήγοντας η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Ποιοι γνώριζαν, ποιοι συγκάλυψαν και ποιοι επέτρεψαν στον μηχανισμό αυτό να λειτουργεί;»