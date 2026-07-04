Επιστολή δικηγόρου στα Παιχνίδια Εξουσίας.

Από φίλο δικηγόρο που ανήκει μάλιστα στον συντηρητικό χώρο τα Παιχνίδια εξουσίας έλαβαν ένα ενδιαφέρον κείμενο το οποίο και δημοσιεύουμε:

«Σύντομα συμπεράσματα από την απόφαση της δίκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

Οι ποινές για τα πλημμελήματα της Παράβασης Καθήκοντος και της Υπόθαλψης εγκληματία, και οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν, δίνουν στίγμα αυστηρής αντιμετώπισης των υπευθύνων.

Ήδη από την ακροαματική διαδικασία και την πολυήμερη κατάθεση Βάρρα είχαν διαφανεί συντριπτικά στοιχεία ύπαρξης μιας πολύ νοσηρής κατάστασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εμφαίνεται στα κλιμάκια της πρωτοβάθμιας δικαιοσύνης και στους νεότερους δικαστές μια τάση πάταξης κάθε παραβατικής συμπεριφοράς «κρατούντων» και «ισχυρών», χωρίς καμία διάθεση συγκάλυψης, σε πλήρη ταύτιση με την πλειοψηφική πλέον τάση της κοινωνίας για αντιπαράθεση και σύγκρουση με φαινόμενα και εστίες διαφθοράς στον δημόσιο βίο.

Η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για διερεύνηση ποινικών ευθυνών σε «πρόσωπα όπως «υπεύθυνους ΚΥΔ, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας», ανοίγει τον δρόμο για νέες έρευνες, και πιθανόν αποστολή εκ νέου στην Βουλή δικογραφίας για πολιτικά πρόσωπα, υπό το πρίσμα και του άρθρου 86 του Συντάγματος που ορίζει ότι αποστέλλεται δικογραφία «αμελλητί» σε περίπτωση μνείας ονόματος Υπουργού, γεγονός που έλαβε χώρα πολλές φορές κατά την διάρκεια της δίκης».

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Τα συμπεράσματα του φίλου δικηγόρου έχουν όντως ενδιαφέρον- Τον ευχαριστούμε πολύ.