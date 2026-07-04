Γιατί δεν είναι έτσι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως όχι η τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά προσωπικώς ο τότε υπουργός Προκόπης Παυλόπουλος φέρει την ευθύνη για τον Δεκέμβριο του 2008.

Όπως σημειώνει «γαλάζιος» παράγοντας κατά την ίδια λογική για την τραγωδία της Marfin την ευθύνη φέρει όχι η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου αλλά ο τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αν συνέβαινε αυτό «πώς σήμερα τον έχει υπουργό και μάλιστα στην ίδια θέση ο Μητσοτάκης;» αναρωτιέται ο «γαλάζιος» παράγοντας. Εκεί προφανώς οδηγηγεί η λογική του εκπροσώπου...

Ε.Σ.