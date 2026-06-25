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Η εφ όλης της ύλης συνέντευξη του Προκόπη Παυλόπουλου στην Όλγα Τρέμη

Οι θεσμοί, η Αναθεώρηση του Συντάγματος και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν μεταξύ άλλων τα θέματα που ανέπτυξε ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλώντας στην Όλγα Τρέμη.

Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην κρίση του πολιτικού συστήματος η οποία οφείλεται στην κρίση των θεσμών. «Δεν έχουμε πρόβλημα Δημοκρατίας, αλλά θέμα ποιότητας της Δημοκρατίας. Δεν λειτουργούν τα θεσμικά αντίβαρα και το Κράτος Δικαίου».

Ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε επίσης και στο σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζοντας ότι στο άρθρο 19 του Συντάγματος υπάρχει το δικαίωμα στο απόρρητο των επικοινωνιών και μάλιστα στην παράγραφο 1 ορίζεται ως απολύτως απαραβίαστο.

«και τι βλέπουμε στην Ελλάδα, παρακολουθήθηκαν πολιτικοί, δημοσιογράφοι, κορυφαία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων…

«…Γιατί άφησαν και με ευθύνη της δικαιοσύνης, ως Εισαγγελία στον Άρειο Πάγο, να παραμένει η αχλή για τόσους ανθρώπους».

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Αναλυτικά όσα είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



