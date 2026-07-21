Τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας ήταν το επιβατηγό οχηματαγωγό, ΕΛΥΡΟΣ και το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ.»

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο Λιμάνι της Σούδας στα Χανιά όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ελιγμών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το επιβατηγό πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ» και το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ.», τα οποία ενεπλάκησαν σε σύγκρουση εντός του λιμένα. Την ώρα του συμβάντος, το «ΕΛΥΡΟΣ» εκτελούσε το προγραμματισμένο του δρομολόγιο προς τον Πειραιά, ωστόσο επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας, ενώ το «Ιωσήφ Κ.» πραγματοποιούσε είσοδο στον λιμένα σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών και μελών των πληρωμάτων, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο:

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