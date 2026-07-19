Το τροχαίο έγινε υπό συνθήκες που διερευνώνται. Όλο το χρονικό.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (19/07) στη λεωφόρο Μουρνιών, στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επείγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου της πόλη.

Το ασθενοφόρο μετέφερε έναν 53χρονο, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή και τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης, ο ένας από τους δύο διασώστες πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον ασθενή, προσπαθώντας να τον επαναφέρει.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να προκληθεί άμεσα κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και η οδηγός του ΙΧ, και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Πώς έγινε το τροχαίο

Όπως ανέφερε στο ERTnews ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέζας όταν ασθενοφόρο συγκρούστηκε με το επιβατικό αυτοκίνητο μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος είχε ήδη υποστεί ανακοπή.

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Τη στιγμή της σύγκρουσης, ένας από τους διασώστες βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο και πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στον 53χρονο.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ολοκληρώσει τη βάρδιά της και αποχωρούσε από το νοσηλευτικό ίδρυμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο να διερευνώνται.

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Ο σύλλογος εργαζομένων τομέα ΕΚΑΒ Χανίων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Χανιά:

«Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος για τον συνάνθρωπο μας από την καρδιακή ανακοπή που υπέστη στην οικία του παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων μας, αλλά και ανακούφισή, καθώς οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου που ενεπλάκη σε τροχαίο κατά τη διάρκεια διακομιδής, καθώς και η συνάδελφος νοσηλεύτρια που επέβαινε στο Ι.Χ. όχημα, δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ευχόμαστε και στους τρεις ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά τους. Το σημερινό περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία, με ελάχιστα περιθώρια λάθους, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την έκβαση ενός περιστατικού. Οι διασώστες καλούνται καθημερινά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και στην υποχρέωση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών, των ίδιων και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, που απαιτεί ,υψηλό επαγγελματισμό, συνεχή εγρήγορση και σωστές αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Με αφορμή το συμβάν, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνουν τη διέλευσή τους, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση κάθε αποστολής. Το σημερινό υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται με προορισμό έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, βρίσκονται επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με αίσθημα ευθύνης, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα περιθώρια λάθους. Η προστασία τους αποτελεί υπόθεση όλων μας».