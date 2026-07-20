«Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Ο χρόνος δεν νομιμοποιεί την αδικία, ούτε σβήνει την ιστορική αλήθεια», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου αποτελούν μια διαρκή πρόκληση απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων, δεν λησμονούμε τους αγνοουμένους και στεκόμαστε στο πλευρό των εκτοπισμένων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 στην Κύπρο.

«Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Ο χρόνος δεν νομιμοποιεί την αδικία, ούτε σβήνει την ιστορική αλήθεια», συνεχίζει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπληρώνει:

«Η Κύπρος αξίζει να ζήσει ελεύθερη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς διαχωριστικές γραμμές. Μέχρι τότε, η μνήμη παραμένει δύναμη, η δικαιοσύνη απαίτηση και η ελευθερία αδιαπραγμάτευτος στόχος».

{https://www.facebook.com/pavlmarinakis/posts/pfbid02g17FcyS8Pr8qAvAp6jqohcexjvUG2Ys3fhHni1xpGMBNffjYeeZyV9TEMsq4VSJDl}

ΥΠΕΞ: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής

Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 στην Κύπρο.

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Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ τονίζει: «Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ».

«Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ».

«Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της, υπό εξέλιξη, προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής σε έδαφος μιας χώρας μέλους της ΕΕ, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.