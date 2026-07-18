Η εικόνα σε λιμάνια, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και βασικούς οδικούς άξονες καταδεικνύει την έναρξη της κορύφωσης της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του καλοκαιριού, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και τις δημοφιλείς παραθεριστικές περιοχές της χώρας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, το λιμάνι του Πειραιά παρουσίαζε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με μεγάλες ουρές επιβατών στις πύλες επιβίβασης. Τα περισσότερα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό αναχώρησαν με πολύ υψηλές πληρότητες, καθώς οι ταξιδιώτες έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το πρώτο μεγάλο Σαββατοκύριακο των θερινών αδειών.

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Η αυξημένη έξοδος είχε ξεκινήσει ήδη από χθες, όταν αναχώρησαν από τον Πειραιά 22.277 επιβάτες προς τα νησιά του Αιγαίου και 12.544 επιβάτες προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και 25 δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται σε περίπου 19.140 επιβάτες για το Αιγαίο και 20.980 επιβάτες για τον Αργοσαρωνικό.

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Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να φθάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον 30 έως 60 λεπτά πριν από την αναχώρηση, καθώς η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι είναι αυξημένη. Στην περιοχή βρίσκονται στελέχη της Τροχαίας και του Λιμενικού για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και της επιβίβασης επιβατών και οχημάτων.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα υπεραστικά ΚΤΕΛ, όπου η πληρότητα των δρομολογίων αγγίζει το 100%. Για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, κυρίως προς την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και άλλους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Αυξημένη είναι και η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να καταγράφεται στα διόδια της Ελευσίνας, στην Κινέτα και στον Ισθμό της Κορίνθου, όπου κατά διαστήματα παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες λόγω του μεγάλου όγκου των οχημάτων.

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η κίνηση και στα βόρεια σύνορα της χώρας, ιδιαίτερα στους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και του Προμαχώνα, καθώς πολλοί επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες εισέρχονται στην Ελλάδα για τις θερινές τους διακοπές.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και την Κυριακή, καλώντας τους οδηγούς και τους ταξιδιώτες να οπλιστούν με υπομονή, να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, καθώς η θερινή περίοδος εισέρχεται πλέον στην πιο πολυσύχναστη φάση της.