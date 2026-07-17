Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυρίως στην Αθηνών - Κορίνθου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα 36.800 αυτοκίνητα πέρασαν τα διόδια Ελευσίνας, ενώ 24.376 διέσχισαν την Αθηνών - Λαμίας.
Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά, ενώ καθυστερήσεις σημειόνονται στα διόδια Ελευσίνας και στα Μέγαρα.
Η κίνηση στις 21:25
Το αδιαχώρητο στα λιμάνια
Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών, συνολικά έχουν προγραμματιστεί 243 δρομολόγια πλοίων κατά το τριήμερο 17-19 Ιουλίου, ενώ ο αριθμός των επιβατών που αναμένεται να αναχωρήσουν εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 101.800.
Τη μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζει ο κεντρικός λιμένας του Πειραιά, από όπου υπολογίζεται ότι θα αναχωρήσουν περίπου 59.000 επιβάτες. Ακολουθούν τα λιμάνια του Αργοσαρωνικού με περισσότερους από 20.400 ταξιδιώτες, η Ραφήνα με περίπου 20.800 επιβάτες και το Λαύριο με σχεδόν 9.600 αναχωρήσεις.
Η κορύφωση της εξόδου αναμένεται την Κυριακή 19 Ιουλίου, καθώς η αυξημένη ζήτηση από τον Πειραιά εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την επιβατική ροή προς τα νησιά.