Περισσότεροι από 101.800 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν το τριήμερο 17-19 Ιουλίου από τα λιμάνια της Αττικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυρίως στην Αθηνών - Κορίνθου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα 36.800 αυτοκίνητα πέρασαν τα διόδια Ελευσίνας, ενώ 24.376 διέσχισαν την Αθηνών - Λαμίας.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά, ενώ καθυστερήσεις σημειόνονται στα διόδια Ελευσίνας και στα Μέγαρα.

Η κίνηση στις 21:25

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Το αδιαχώρητο στα λιμάνια

Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών, συνολικά έχουν προγραμματιστεί 243 δρομολόγια πλοίων κατά το τριήμερο 17-19 Ιουλίου, ενώ ο αριθμός των επιβατών που αναμένεται να αναχωρήσουν εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 101.800.

Τη μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζει ο κεντρικός λιμένας του Πειραιά, από όπου υπολογίζεται ότι θα αναχωρήσουν περίπου 59.000 επιβάτες. Ακολουθούν τα λιμάνια του Αργοσαρωνικού με περισσότερους από 20.400 ταξιδιώτες, η Ραφήνα με περίπου 20.800 επιβάτες και το Λαύριο με σχεδόν 9.600 αναχωρήσεις.

Η κορύφωση της εξόδου αναμένεται την Κυριακή 19 Ιουλίου, καθώς η αυξημένη ζήτηση από τον Πειραιά εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την επιβατική ροή προς τα νησιά.