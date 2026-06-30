Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν ήδη προκαλέσει εκρηκτική άνοδο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Παρά το γεγονός ότι οι ΑΠΕ κάλυψαν περισσότερο από το 53% του ενεργειακού μείγματος, η μέση τιμή της μεγαβατώρας στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά εκτινάχθηκε στα 137,72 ευρώ,

Αυξημένες χρεώσεις στα «πράσινα» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Ιουλίου προμηνύει η άνοδος των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, με τους παρόχους να ανακοινώνουν σήμερα τις νέες τιμές για τους καταναλωτές. Ο Ιούνιος έκλεισε με μέση τιμή στα 92,93 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 88,98 ευρώ τον Μάιο, εξέλιξη που αναμένεται να περάσει και στη λιανική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα περισσότερους από τους μισούς οικιακούς καταναλωτές που εξακολουθούν να παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια.

Την ίδια στιγμή, το κύμα καύσωνα που πλήττει την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη και μετατοπίζεται προς την Ελλάδα αυξάνει τις ανησυχίες για την επάρκεια και την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να εκτοξεύσουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της εντατικής χρήσης κλιματιστικών, δοκιμάζοντας τις αντοχές ενός δικτύου που σε μεγάλο βαθμό παραμένει παλαιό και ευάλωτο σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερα κρίσιμο χαρακτηρίζεται το έργο του ΑΔΜΗΕ για τη διατήρηση της ευστάθειας του συστήματος και την αποτροπή ενός γενικευμένου μπλακ άουτ, καθώς η αυξημένη κατανάλωση και οι συνθήκες που επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις.

Καύσωνας και άνοδος των τιμών

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν ήδη προκαλέσει εκρηκτική άνοδο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Παρά το γεγονός ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν περισσότερο από το 53% του ενεργειακού μείγματος, η μέση τιμή της μεγαβατώρας στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά εκτινάχθηκε στα 137,72 ευρώ από 86,50 ευρώ την προηγούμενη ημέρα, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση 59,2%. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανόδου κατά 23,63% που είχε σημειωθεί τη Δευτέρα σε σχέση με την Κυριακή.

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Ιδιαίτερα έντονες είναι οι διακυμάνσεις κατά τις βραδινές ώρες, όταν τα φωτοβολταϊκά αποσύρονται από το σύστημα, με την τιμή της μεγαβατώρας να φθάνει ακόμη και τα 520 ευρώ, αποτυπώνοντας τις μεγάλες πιέσεις που δέχεται το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.

Καθοριστική για την εξέλιξη των τιμών αποδείχθηκε και η στάση της Βουλγαρίας, η οποία στις 20:30 αποσυνδέθηκε από τη Ρουμανία μέσω της διασύνδεσης των δύο χωρών, διατηρώντας την τιμή της μεγαβατώρας στα 148,44 ευρώ. Αντίθετα, στη Ρουμανία οι τιμές εκτοξεύθηκαν στα 1.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 293,44 ευρώ, τη μεγαλύτερη στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης εμφανίζεται και πάλι διχοτομημένος, με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές, σε μια εικόνα που θυμίζει το καλοκαίρι του 2024. Η αυξημένη ζήτηση λόγω καύσωνα, σε συνδυασμό με το ενεργειακό έλλειμμα της Ουκρανίας, επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, με τις τιμές να ξεπερνούν τα 290 ευρώ ανά μεγαβατώρα στην Ουγγαρία και τα 269 ευρώ σε Σερβία και Κροατία.

Η μεγάλη απόκλιση στις τιμές μεταξύ διασυνδεδεμένων αγορών, όπως της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, αναδεικνύει εκ νέου τις αδυναμίες των διασυνοριακών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, ένα ζήτημα που η Ελλάδα έχει επανειλημμένα θέσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί πλέον να δώσει απαντήσεις μέσω του νέου πακέτου για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας.