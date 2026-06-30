Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ την περίοδο 2023-2025, μαζί με τη Χιλή και τη Σλοβακία.

Σημαντική υποχώρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την κυβέρνηση και τους περισσότερους δημόσιους θεσμούς στην Ελλάδα καταγράφει η νέα έρευνα του ΟΟΣΑ για την Εμπιστοσύνη στους Δημόσιους Θεσμούς, σκιαγραφώντας μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για τη σχέση των πολιτών με το πολιτικό και θεσμικό σύστημα της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, μόλις το 24% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει υψηλή ή μέτρια υψηλή εμπιστοσύνη στην κεντρική κυβέρνηση, ενώ ένα επιπλέον 11% τηρεί ουδέτερη στάση. Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ την περίοδο 2023-2025, μαζί με τη Χιλή και τη Σλοβακία.

Ειδικότερα, το ποσοστό εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση μειώθηκε από το 32% το 2023 στο 24% το 2025, την ώρα που ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ σημείωσε οριακή άνοδο, από το 39% στο 40%. Ακόμη πιο ανησυχητική εμφανίζεται η εικόνα για άλλους βασικούς θεσμούς. Η εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα, ήδη σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, υποχώρησε από το 17% στο 15%, ενώ για το Κοινοβούλιο το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε από το 32% στο 25%, αισθητά χαμηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που διαμορφώνεται στο 37%.

Αστυνομία και Δικαιοσύνη

Πτωτική πορεία καταγράφεται και στην εμπιστοσύνη προς την Αστυνομία, η οποία υποχώρησε από το 51% στο 44%, καθώς και προς τη Δικαιοσύνη και το νομικό σύστημα συνολικά, όπου το ποσοστό μειώθηκε από το 47% στο 39%. Αντίστοιχα, η εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης περιορίστηκε στο 19% το 2025 από 22% δύο χρόνια νωρίτερα. Τη μεγαλύτερη αποδοχή μεταξύ των δημόσιων θεσμών εξακολουθούν να απολαμβάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, με ποσοστό εμπιστοσύνης που φθάνει το 63%.

Κόστος ζωής

Η έρευνα αναδεικνύει παράλληλα την έντονη ανησυχία των πολιτών για το κόστος ζωής και την οικονομική κατάσταση. Το 58% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα θεωρεί τον πληθωρισμό ως τη σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που διαμορφώνεται στο 52%. Ακολουθούν οι ανισότητες με 40%, η διαφθορά με 38% και το μεταναστευτικό με 25%.

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Στην έκθεσή του, ο ΟΟΣΑ επιχειρεί να ερμηνεύσει τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης, παρά τη βελτίωση που έχει καταγράψει η Ελλάδα σε οικονομικούς και διοικητικούς δείκτες τα τελευταία χρόνια. Ο Οργανισμός σημειώνει ότι οι αντιλήψεις των πολιτών ενδέχεται να μεταβάλλονται με χρονική υστέρηση και να μην αντανακλούν ακόμη πλήρως τις οικονομικές επιδόσεις και τις επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

Δημόσιες υπηρεσίες

Παρά τη συνολικά αρνητική εικόνα, ο ΟΟΣΑ εντοπίζει ορισμένα πρώτα σημάδια βελτίωσης. Η συνολική ικανοποίηση από τις διοικητικές υπηρεσίες παρέμεινε σταθερή στο 50%-51% την περίοδο 2023-2025, ενώ οι πρόσφατοι χρήστες δημόσιων υπηρεσιών εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από την ταχύτητα εξυπηρέτησης και την αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αυξήθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν πιθανό η κυβέρνηση να απορρίψει αίτημα εταιρείας το οποίο εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαρκή καχυποψία απέναντι στους θεσμούς.

Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει, πάντως, τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης στον τομέα της δημοσιονομικής διαχείρισης και του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Κάνει λόγο για σημαντικές επενδύσεις που έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της θεσμικής αποτελεσματικότητας και της δημόσιας εμπιστοσύνης σε βάθος χρόνου, επισημαίνοντας παράλληλα την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και στην καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2022-2025.