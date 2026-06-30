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Εξασθενημένος φθάνει ο καύσωνας της Ευρώπης στην Ελλάδα. Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα αλλά και τοπικές μπόρες.

Ανεπηρέαστη θα μείνει η χώρα μας από το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη.

Αν και τα θερμόμετρα θα δείξουν σήμερα ακόμη και 39 βαθμούς Κελσίου, στη χώρα μας ναι μεν θα κάνει ζέστη, ωστόσο οι θερμοκρασίες αυτές θεωρούνται φυσιολογικές για την εποχή και δεν πρόκειται για ένα ακραίο κύμα καύσωνα.

Το φαινόμενο δεν φαίνεται οτι θα έχει την ίδια ένταση ενώ τις μεσημβρινές ώρες σήμερα αναμένονται μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις και στην Κρήτη από δυτικές 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.