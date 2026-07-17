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Αυξημένη είναι και η κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου έχει ξεκινήσει, με τον κόσμο να εγκαταλείπει μαζικά την Αθήνα για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η κίνηση είναι στο «κόκκινο» στους μεγάλους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώονται στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό αλλά και στην Αθηνών - Κορίνθου, με ουρές χιλιομέτρων να σχηματίζονται από το ύψος του Χαϊδαρίου.

{https://x.com/aodostraffic/status/2078111194116767860}

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής (17/07) καθυστερήσεις εντοπίζονται:

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Στην Αττική Οδό, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι την Παλλήνη και στην έξοδο προς Λαμία

Στον Κηφισό από το Ρέντη μέχρι τα Πατήσια

Στον Πειραιά, στους δρόμους γύρο απο το λιμάνι

Στην Αθηνών - Κορίνθου, από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά

Η κίνηση στις 16:49