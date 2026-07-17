Η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου έχει ξεκινήσει, με τον κόσμο να εγκαταλείπει μαζικά την Αθήνα για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Η κίνηση είναι στο «κόκκινο» στους μεγάλους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά.
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώονται στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό αλλά και στην Αθηνών - Κορίνθου, με ουρές χιλιομέτρων να σχηματίζονται από το ύψος του Χαϊδαρίου.
{https://x.com/aodostraffic/status/2078111194116767860}
Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής (17/07) καθυστερήσεις εντοπίζονται:
- Στην Αττική Οδό, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι την Παλλήνη και στην έξοδο προς Λαμία
- Στον Κηφισό από το Ρέντη μέχρι τα Πατήσια
- Στον Πειραιά, στους δρόμους γύρο απο το λιμάνι
- Στην Αθηνών - Κορίνθου, από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά
Η κίνηση στις 16:49