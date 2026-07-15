Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα επιβατηγά πλοία, τα οποία ανήλθαν σε 830 τον Μάιο του 2026, από 797 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 4,1%.

Αύξηση στον αριθμό των πλοίων, αλλά ταυτόχρονα μείωση στη συνολική χωρητικότητα, κατέγραψε ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου, η οποία αφορά πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, αυξήθηκε κατά 1,8% τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έναν χρόνο νωρίτερα, κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2025 με τον Μάιο του 2024, η αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 0,8%.

Παρά την αύξηση του αριθμού των πλοίων, η συνολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τον Μάιο του 2026 μειώθηκε κατά 1,1% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που είχε καταγραφεί και έναν χρόνο νωρίτερα, όταν η μείωση είχε φτάσει το 3,5%.

Συνολικά, ο ελληνικός εμπορικός στόλος αριθμούσε τον Μάιο του 2026 1.871 πλοία, έναντι 1.838 τον Μάιο του 2025 και 1.823 τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η συνολική χωρητικότητα, ωστόσο, περιορίστηκε στα 34,7 εκατ. ΚΟΧ, από 35,1 εκατ. ΚΟΧ το 2025 και 36,4 εκατ. ΚΟΧ το 2024. Τα στοιχεία και το γράφημα της ΕΛΣΤΑΤ στη δεύτερη σελίδα της έκθεσης αποτυπώνουν έτσι μια σταδιακή αύξηση του αριθμού των πλοίων την τελευταία διετία, παράλληλα με την υποχώρηση της συνολικής χωρητικότητας.

Επιβατηγά πλοία

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα επιβατηγά πλοία, τα οποία ανήλθαν σε 830 τον Μάιο του 2026, από 797 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 4,1%. Η χωρητικότητά τους αυξήθηκε παράλληλα κατά 2,8%, στα 1,21 εκατ. ΚΟΧ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην κατηγορία των λοιπών πλοίων, ο αριθμός αυξήθηκε κατά 1,8%, στα 287 πλοία, ενώ η χωρητικότητα ενισχύθηκε κατά 2,9%. Αντίθετα, ο αριθμός των φορτηγών πλοίων μειώθηκε κατά 1,4%, στα 348 από 353, με τη χωρητικότητά τους να υποχωρεί κατά 2,3%, στα 9,15 εκατ. ΚΟΧ.

Στα δεξαμενόπλοια δεν σημειώθηκε μεταβολή ως προς τον αριθμό, καθώς παρέμειναν στα 406, ωστόσο η συνολική χωρητικότητά τους μειώθηκε κατά 0,9%, στα 24,19 εκατ. ΚΟΧ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ηλικιακή σύνθεση του στόλου. Τα πλοία ηλικίας έως πέντε ετών αυξήθηκαν κατά 15,2% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 144, από 125 τον Μάιο του 2025, ενώ η χωρητικότητά τους ενισχύθηκε κατά 2%. Αντίθετα, στην κατηγορία ηλικίας από 5 έως 10 έτη ο αριθμός των πλοίων μειώθηκε κατά 15% και η χωρητικότητα κατά 16,6%.

Την ίδια στιγμή, σημαντικό τμήμα του ελληνικού εμπορικού στόλου εξακολουθούν να αποτελούν τα πλοία ηλικίας 30 ετών και άνω. Τον Μάιο του 2026 ανέρχονταν σε 874, καταγράφοντας αύξηση 0,9% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα μισά από τα 1.871 πλοία που περιλαμβάνονται συνολικά στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.