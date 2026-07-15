Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασε ο τομέας της Εκπαίδευσης, με άνοδο 17,1% σε ετήσια βάση.

Σημαντική αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων τον Μάιο του 2026, με τον συνολικό τζίρο να ξεπερνά τα 36 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε τον Μάιο του 2026 σε 36,06 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, όταν είχε ανέλθει σε 33,74 δισ. ευρώ.

Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των επιμέρους κλάδων της οικονομίας. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασε ο τομέας της Εκπαίδευσης, με άνοδο 17,1% σε ετήσια βάση. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Ορυχείων και Λατομείων, όπου ο τζίρος μειώθηκε κατά 22,7%.

Ισχυρή επίδοση σημείωσε η Μεταποίηση, με τον κύκλο εργασιών να φθάνει τα 8,87 δισ. ευρώ τον Μάιο, αυξημένος κατά 15,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σημαντική άνοδο 16,3% παρουσίασαν και οι Κατασκευές, με τον τζίρο να διαμορφώνεται σε 1,54 δισ. ευρώ.

Ανάλογη δυναμική καταγράφηκε στον κλάδο της Παροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δραστηριοτήτων Εξυγίανσης, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16,4%, φθάνοντας τα 251,6 εκατ. ευρώ.

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Τουρισμός και εστίαση

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και στον τουρισμό και την εστίαση, εν μέσω της έναρξης της θερινής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης ανήλθε σε 1,39 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 15,7% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί σε 1,2 δισ. ευρώ.

Αύξηση 10,4% σημείωσαν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, με τον τζίρο να ξεπερνά τα 1,2 δισ. ευρώ. Η μεταφορά και αποθήκευση κατέγραψε άνοδο 4,8%, ενώ ο κλάδος της ενημέρωσης και επικοινωνίας κινήθηκε υψηλότερα κατά 5%.

Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, που αποτελεί τον μεγαλύτερο σε απόλυτα μεγέθη τομέα μεταξύ όσων παρουσιάζονται στα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών έφθασε τα 12,91 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 5% σε ετήσια βάση.

Θετικό πρόσημο παρουσίασε και ο πρωτογενής τομέας, καθώς στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία ο τζίρος αυξήθηκε κατά 7%, στα 365,6 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, εκτός από τη μεγάλη πτώση στα ορυχεία και λατομεία, οριακή μείωση 0,1% καταγράφηκε στις άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.