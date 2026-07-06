Η εταιρεία κατέγραψε μερίδιο αγοράς 29% και κύκλο εργασιών ύψους 8,6 δισ. ευρώ το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική αγορά.

Η Eurobank Factors, 100% θυγατρική της Eurobank, διατήρησε για 18η συνεχή χρονιά την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά factoring, σύμφωνα με τα στοιχεία της Hellenic Factors Association για το 2025, ενώ παράλληλα κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στις υπηρεσίες export factoring, βάσει των στοιχείων της Factors Chain International (FCI), του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού του κλάδου.

Η εταιρεία κατέγραψε μερίδιο αγοράς 29% και κύκλο εργασιών ύψους 8,6 δισ. ευρώ το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική αγορά. Την ίδια στιγμή, οι χρηματοδοτήσεις της Eurobank Factors ξεπέρασαν για πρώτη φορά το όριο του 1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό και αναδεικνύοντας τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο του factoring στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Η διάκριση της εταιρείας ως κορυφαίας παγκοσμίως στις υπηρεσίες εξαγωγικού factoring απονεμήθηκε στο πλαίσιο του 58ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου της FCI, που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα. Πρόκειται για τη 12η διεθνή αναγνώριση που αποσπά η Eurobank Factors από τον διεθνή οργανισμό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή της θέση ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες factoring διεθνώς.

Η Eurobank Factors συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοδοτικών λύσεων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία των υπηρεσιών της προς τις επιχειρήσεις, σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια κίνησης καθίσταται ολοένα πιο κρίσιμη για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας.