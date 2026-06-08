Η διοίκηση της τράπεζας πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία στην Κρήτη από τις 8 έως τις 10 Ιουνίου.

Χρηματοδοτήσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,3 δισ. ευρώ στην Κρήτη κατά την περίοδο 2023-2028 προγραμματίζει η Eurobank, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της στόχευση για τη στήριξη της αναπτυξιακής πορείας του νησιού και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Οι πόροι κατευθύνονται σε τομείς με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, όπως ο τουρισμός και η φιλοξενία, οι υποδομές, η ενέργεια, οι κατασκευές, τα ακίνητα, η μεταποίηση, το εμπόριο και οι υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την κρητική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της τράπεζας πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία στην Κρήτη από τις 8 έως τις 10 Ιουνίου, με σειρά επαφών με επιχειρηματίες, παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και εργαζομένους του Ομίλου. Της αποστολής ηγούνται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργος Ζανιάς, και ο διευθύνων σύμβουλος, Φωκίων Καραβίας, συνοδευόμενοι από ανώτατα στελέχη της τράπεζας.

Ο κ. Καραβίας χαρακτήρισε την Κρήτη υπόδειγμα ολοκληρωμένης τοπικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή αναγνωρισιμότητα του brand «Κρήτη» ενισχύει την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων και συμβάλλει στη διεθνή προβολή της χώρας. Όπως ανέφερε, ο τουρισμός και τα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη λειτουργούν ως βασικοί πυλώνες ανάπτυξης, ενώ η Eurobank διατηρεί ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών επενδύσεων που αναβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα του νησιού.

Σημαντική είναι ήδη η παρουσία της τράπεζας στην Κρήτη, καθώς την τελευταία τριετία έχει διοχετεύσει περίπου 650 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων στρατηγικής σημασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Χανίων και η επένδυση στις Γούρνες. Παράλληλα, νέες επενδύσεις που βρίσκονται στον σχεδιασμό εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το μισό δισ. ευρώ έως το 2028.

Η τράπεζα ενισχύει επίσης την παρουσία της στον τουριστικό κλάδο μέσω του προγράμματος Business Banking Τουρισμός, το οποίο υλοποιείται για 16η συνεχή χρονιά και έχει υποστηρίξει περισσότερες από 65.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό οικοσύστημα.

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Στο πλαίσιο της περιοδείας, η Eurobank διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Ηράκλειο με θέμα τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, της προέδρου του ΣΕΤΕ Αγάπης Σμπώκου και του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, Φωκίωνα Καραβία.

Παράλληλα, η Eurobank προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της στην Κρήτη, εγκαινιάζοντας στη Χερσόνησο νέο κατάστημα Νέας Γενιάς (Future Branch), το τρίτο στο νησί και το 18ο σε πανελλαδικό επίπεδο. Με περισσότερα από 40 σημεία εξυπηρέτησης στην Κρήτη, η τράπεζα συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες ψηφιακές και φυσικές υποδομές, με έμφαση στην καινοτομία και την προσβασιμότητα, στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική της τοπικής οικονομίας.