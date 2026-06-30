Η εισαγγελία επισημαίνει πως «διερευνάται ιδίως η πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο».

Ένα ζευγάρι, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθη χθες Δευτέρα μετά τον θάνατο των μόλις 15 μηνών δίδυμων κοριτσιών του στην πόλη Μπεβράζ, κοντά στη Βαλενσιέν της βόρειας Γαλλίας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, ο θάνατος των δύο βρεφών αποδίδεται σε αφυδάτωση. Η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραίο κύμα καύσωνα, το οποίο άρχισε να υποχωρεί από προχθές Κυριακή.

Τα άλλα τέσσερα παιδιά του ζεύγους, ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης γύρω στη 1 το μεσημέρι «αφού εντόπισαν νεκρές τις δίδυμες κόρες τους, ηλικίας 15 μηνών, στα κρεβάτια τους», σύμφωνα με την εισαγγελία. Έχει ξεκινήσει έρευνα σε βάρος τους για «έκθεση ανηλίκου κάτω των 15 ετών σε κίνδυνο, που οδήγησε σε θάνατο».

Υψηλές θερμοκρασίες στο δωμάτιό τους

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει σήμερα Τρίτη η έκθεση του ιατροδικαστή, με την εισαγγελία να επισημαίνει πως «διερευνάται ιδίως η πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο».

Η πόρτα του σπιτιού της οικογένειας σε αυτήν την μικρή πόλη, κοντά στη Βαλενσιέν, έχει σφραγιστεί από την αστυνομία. Ο δήμαρχος Αλί Μπεν Γιαχιά ανέφερε πως η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα εκεί. Οι γονείς, ηλικίας 35 και 32 ετών, δεν είχαν βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο, ούτε βρίσκονταν υπό την εποπτεία κοινωνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την εισαγγελία.

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Κάτοικοι της Μπεβράζ δήλωσαν στο RTL News ότι η οικογένεια είχε μετακομίσει στην περιοχή πριν από περίπου δύο μήνες και κρατούσε χαμηλό προφίλ.

«Ο πατέρας εργάζεται τα Σαββατοκύριακα», είπε ένας γείτονας. «Τα παιδιά τους παίζουν με τα δικά μας».

Η υπόθεση έρχεται ενώ στη Γαλλία καταγράφηκαν εκατοντάδες θάνατοι που προκάλεσε ο καύσωνας που έπληξε τη χώρα.

Μεταξύ των πρώτων θυμάτων ήταν τα αδέλφια Κασίμ Μπενουαλί, 4 ετών, και Σαντέκ, 2 ετών, τα οποία εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, σε θερμοκρασία περίπου 40°C, καθώς η μητέρα τους φέρεται να τα ξέχασε καθώς πήγε για ψώνια, σύμφωνα με τη Mirror. Τα δύο παιδιά υπέστησαν καρδιακή ανακοπή λόγω έλλειψης οξυγόνου.

«Τα ακριβή αίτια θανάτου εξακολουθούν να διερευνώνται, αλλά ο καύσωνας αποτελεί την επικρατέστερη εκδοχή», δήλωσε η εισαγγελέας της Καρπεντρά, Ελέν Μουρζ.