Η Eurobank Equities χαρακτηρίζει τη ΓΕΚ Τέρνα ως τον κορυφαίο όμιλο υποδομών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στις παραχωρήσεις και τις κατασκευές.

Σε σημαντική αναβάθμιση των προοπτικών της ΓΕΚ Τέρνα προχώρησε η Eurobank Equities, αυξάνοντας την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 52 ευρώ από 34,80 ευρώ προηγουμένως και διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση «buy». Η χρηματιστηριακή εξακολουθεί να κατατάσσει τη μετοχή μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της στην ελληνική αγορά, εκτιμώντας ότι ο όμιλος εισέρχεται σε μια νέα φάση δημιουργίας αξίας και ενίσχυσης των ταμειακών του ροών.

Στην έκθεσή της με τίτλο «Taking the High Road to Long-Term Value», η Eurobank Equities χαρακτηρίζει τη ΓΕΚ Τέρνα ως τον κορυφαίο όμιλο υποδομών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στις παραχωρήσεις και τις κατασκευές, καθώς και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας.

Κομβικό σημείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου θεωρείται η ενσωμάτωση της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, καθώς οι συγκεκριμένες παραχωρήσεις περνούν πλέον από τη φάση της ανάπτυξης στη φάση της αξιοποίησης. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερη κερδοφορία, αυξημένες μερισματικές εισροές και μεγαλύτερη ευελιξία στον ισολογισμό.

Η χρηματιστηριακή αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 5% έως 11% για την περίοδο 2026-2028, ενώ εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία θα ενισχυθεί κατά περίπου 21% το 2026. Καθοριστική συμβολή αναμένεται να έχουν η πρώτη πλήρης ετήσια συνεισφορά της Εγνατίας Οδού, η περαιτέρω ωρίμανση της Αττικής Οδού και η διατήρηση της ισχυρής δραστηριότητας στον κατασκευαστικό τομέα.

Οι παραχωρήσεις παραμένουν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του ομίλου, καθώς αντιστοιχούν περίπου στο 75% των συνεχιζόμενων EBITDA. Η ΓΕΚ Τέρνα διαχειρίζεται σήμερα περίπου 2.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο υποδομών με μακροχρόνια διάρκεια ζωής και μηχανισμούς προστασίας από τον πληθωρισμό μέσω της αναπροσαρμογής των διοδίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Εγνατία Οδό, για την οποία η Eurobank Equities διακρίνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω δημιουργίας αξίας. Το βασικό σενάριο προβλέπει σταδιακή σύγκλιση της κυκλοφορίας με τα επίπεδα των υπόλοιπων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων έως το 2042, ενώ ταχύτερη αύξηση της κυκλοφορίας θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 3 ευρώ ανά μετοχή στην αποτίμηση της εταιρείας.

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Παράλληλα, ο κατασκευαστικός βραχίονας συνεχίζει να ενισχύει το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε στα 8,8 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Η Eurobank Equities εκτιμά ακόμη ότι η ΓΕΚ Τέρνα αφήνει πίσω της την περίοδο των αυξημένων επενδύσεων και εισέρχεται σε φάση ισχυρότερης παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών. Οι αυξανόμενες διανομές από τις παραχωρήσεις αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τις εναπομείνασες επενδύσεις σε έργα όπως ο ΒΟΑΚ, τα περιβαλλοντικά έργα, το IRC στο Ελληνικό και η αντλησιοταμίευση στην Αμφιλοχία, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταδιακή αποκλιμάκωση του δανεισμού.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα υποχωρήσει από περίπου 7 φορές το 2025 σε περίπου 4 φορές έως το 2030. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η πραγματική χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου είναι ισχυρότερη από ό,τι υποδηλώνουν οι συμβατικοί δείκτες μόχλευσης, καθώς πάνω από το 90% του καθαρού δανεισμού αφορά χρηματοδοτήσεις έργων χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία, ενώ το 94% του χρέους είναι σταθερού επιτοκίου ή πλήρως αντισταθμισμένο.

Η βελτίωση των ταμειακών ροών εκτιμάται ότι θα επιτρέψει και υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους, με το μέρισμα ανά μετοχή να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί από 0,40 ευρώ το 2025 σε περίπου 0,82 ευρώ έως το 2030.

Η νέα τιμή-στόχος των 52 ευρώ βασίζεται σε χαμηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου, αναβαθμισμένες λειτουργικές παραδοχές και την επικαιροποίηση του μοντέλου αποτίμησης. Παρά την άνοδο της μετοχής κατά περισσότερο από 80% από τις αρχές του έτους, η Eurobank Equities εκτιμά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω επαναξιολόγησης, καθώς η ΓΕΚ Τέρνα διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι αντίστοιχων διεθνών ομίλων υποδομών υψηλής ποιότητας.