Αναλυτικά τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με την Τεχεράνη να απαντά ευθέως στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Κεντρικό πρόσωπο της ιρανικής αντίδρασης ήταν ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος υιοθέτησε σκληρή ρητορική, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκαλιμπάφ απέρριψε τις αμερικανικές απειλές, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική πίεσης της Ουάσινγκτον δεν έχει αποδώσει τα αποτελέσματα που επιδιώκει η αμερικανική πλευρά και, αντιθέτως, αντανακλά – όπως άφησε να εννοηθεί – μια θέση αποδυνάμωσης.

Με αιχμηρό ύφος διερωτήθηκε μάλιστα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνειδητοποιούν πως, εάν οι απειλές τους είχαν πραγματικό αντίκρισμα, η κατάσταση δεν θα είχε οδηγηθεί στο σημερινό σημείο έντασης. «Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο υποχώρησης υπό πίεση.

{https://x.com/JewishWarrior13/status/2068734844654190972}

Ο Ιρανός αξιωματούχος προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, στέλνοντας σαφές μήνυμα στρατιωτικής ετοιμότητας. Όπως τόνισε, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πλήρως προετοιμασμένες να ανταποκριθούν σε οποιοδήποτε σενάριο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών μορφών αντίδρασης, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

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«Καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τα σχόλιά τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι κι αν λένε, εμείς είμαστε εκείνοι που θα δράσουμε», σημείωσε, ανεβάζοντας περαιτέρω το διπλωματικό θερμόμετρο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής των διαπραγματεύσεων, εξέλιξη που – εφόσον επιβεβαιωθεί – θα σηματοδοτούσε σημαντική επιδείνωση στο ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.