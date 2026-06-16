Τι ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Γιώργος Περιστέρης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου άρχισαν να αποτυπώνονται τα οφέλη της στρατηγικής μετάβασης από έναν όμιλο κατασκευών και ενέργειας σε έναν όμιλο υποδομών. Το νέο αυτό μοντέλο βασίζεται σε δραστηριότητες με προβλέψιμα και μακροπρόθεσμα έσοδα, δημιουργώντας σταθερές υπεραξίες, εξέλιξη που αντανακλάται και στην πορεία της μετοχής.

Τα παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Γιώργος Περιστέρης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Στη συνέλευση εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, καθώς και η διανομή μερίσματος ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

«Θέτουμε τα θεμέλια για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη που δεν ωφελεί μόνο την εταιρεία και τους μετόχους αλλά και το κοινωνικό σύνολο», σημείωσε ο κ. Περιστέρης, τονίζοντας ότι «καταθέσαμε 5 δισ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση δυο μεγάλων παραχωρήσεων (της Εγνατίας Οδού και του ΒΟΑΚ)».

Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπογράμμισε επίσης ότι βασικό χαρακτηριστικό της εταιρείας αποτελεί η προσήλωση σε επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. «Έτσι δημιουργούμε αξία, με συμφέρουσες και καλά υπολογισμένες επενδύσεις και όχι αυξάνοντας αλόγιστα το μέρισμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «Επιστρέφουμε αξία στην κοινωνία, δεν χτίζουμε κάτι και φεύγουμε».

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, η οποία του επιτρέπει να εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια που εισπράχθηκαν από τη σημαντική συμφωνία πώλησης της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή προς την Masdar «δεν μοιράστηκαν ως μέρισμα όπως έλεγαν κάποιες σειρήνες, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου».

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Αναφερόμενος στα σημαντικότερα γεγονότα της προηγούμενης χρονιάς, ο κ. Περιστέρης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάληψη και έναρξη λειτουργίας της παραχώρησης της Εγνατία Οδός. Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν οδικό άξονα συνολικού μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων, για τον οποίο έχει ήδη ξεκινήσει εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης, καθώς παραλήφθηκε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση. Στόχος είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του ως βασικού διαδρόμου μεταφορών που συνδέει το Ιόνιο, την Αδριατική και τη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι εργασίες για τον Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). Ο πρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πρόοδο του έργου, παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Όπως επισήμανε, πρόκειται για έναν δρόμο στον οποίο έχουν σημειωθεί πολλά θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, ενώ η ολοκλήρωσή του αναμένεται να βελτιώσει δραστικά τα επίπεδα οδικής ασφάλειας. Υπενθύμισε μάλιστα ότι στους αυτοκινητοδρόμους που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης τα τροχαία ατυχήματα έχουν περιοριστεί σχεδόν στο μηδέν.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Το μέρισμα θα καταβληθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου, ενώ δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές της εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής, την Τετάρτη 1η Ιουλίου.