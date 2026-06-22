Στην Χαριλάου Τρικούπη ευελπιστούν ότι οι εκδηλώσεις για τον Ανδρέα και γενικότερα το κλίμα συγκίνησης που θα δημιουργηθεί αυτές τις ημέρες θα λειτουργήσει θετικά για το ΠΑΣΟΚ και κυρίως θα συμβάλει ώστε να σταματήσουν οι αντεγκλήσεις μεταξύ των στελεχών του κόμματος.

Στην αύρα του Ανδρέα Παπανδρέου επενδύει η Χαριλάου Τρικούπη, καθώς τρεις δεκαετίες μετά το θάνατό του συνεχίζει να ενεργοποιεί συναισθήματα σε σημαντική μερίδα των ψηφοφόρων και να ξυπνάει θετικές μνήμες, που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει μεγάλη ανάγκη. Είναι άλλωστε, με βάση όλες τις έρευνές που έχουν γίνει, ο πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που έχει αφήσει το πιο σημαντικό αποτύπωμα.

Αύριο συμπληρώνονται ακριβώς τριάντα χρόνια από την ημέρα που ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ έφυγε από τη ζωή και στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη το απόγευμα, θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση μνήμης στη οποία αναμένεται να δώσει το παρών το όλον του κόμματος. Και μάλιστα όχι σε ένα τυχαίο μέρος αλλά στη γενέτειρά του, στο Καλέντζι Αχαϊας. Στην εκδήλωση ο γιός του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου θα συζητήσει με τον Κώστα Σκανδαλίδη, ιστορικό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διαχειρίστηκε την αλλαγή ηγεσίας από τον Ανδρέα Παπανδρέου στον Κώστα Σημίτη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα παρευρεθεί απλώς στην εκδήλωση, κάτι που αναμένεται να πράξουν το μεγαλύτερο μέρος των βουλευτών και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά θα είναι ο κεντρικός ομιλητής. Στην ομιλία του αναμένεται να τονίσει πως η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή και πως ο Ανδρέας Παπανδρέου δείχνει διαχρονικά το δρόμο που πρέπει να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Εκτός της σκληρής επίθεσης που θα κάνει στον πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να ρίξει καρφιά και προς την πλευρά Τσίπρα, καθώς στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως ο πρώην πρωθυπουργός καπηλεύεται κομμάτι της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου.

Στην Χαριλάου Τρικούπη ευελπιστούν ότι οι εκδηλώσεις για τον Ανδρέα και γενικότερα το κλίμα συγκίνησης που θα δημιουργηθεί αυτές τις ημέρες θα λειτουργήσει θετικά για το ΠΑΣΟΚ και κυρίως θα συμβάλει ώστε να σταματήσουν οι αντεγκλήσεις μεταξύ των στελεχών του κόμματος.

Ιδίως η σφοδρότατη αντιπαράθεση μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα, η οποία έδωσε τον (αρνητικό) τόνο όλη την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας τις αντιδράσεις αρκετών στελεχών, που θεωρούν πως πρέπει κάποια στιγμή να κλείσει ο κύκλος της εσωστρέφειας. Αυτό εκτιμούν πως θα γίνει και μέσα από τις στοχευμένες δράσεις που ετοιμάζονται, αφενός στο λεκανοπέδιο που έχει συγκροτηθεί η ομάδα κρούσης των οχτώ (Πρωτόπαπας, Μαργαρίτης, Παπαδημητρίου, Μήλης, Χαλάτση, Μανιατογιάννης, Μίχας, Παπαβασιλείου), αφετέρου με δράσεις στην περιφέρεια, όπως για παράδειγμα η εκδήλωση που ετοιμάζεται στην Θεσσαλονίκη για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Παραλλήλως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα "σηκώνουν" στα τηλεοπτικά πάνελ το θέμα των κόκκινων δανείων, με έμφαση στην υλοποίηση της απόφασης του Αρείου Πάγου, το ζήτημα της 13ής σύνταξης και φυσικά το θέμα της ακρίβειας.