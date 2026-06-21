Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Τη δυσαρέσκειά της προς τις ισραηλινές Αρχές εξέφρασε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών που ταξίδεψαν στο Ισραήλ με τελικό προορισμό τη Ραμάλα, έπειτα από πρόσκληση της παλαιστινιακής πλευράς.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι πολίτες, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, είχαν φροντίσει να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την είσοδό τους στη χώρα, ενώ είχαν δηλώσει εξαρχής στις αρμόδιες αρχές τον σκοπό της επίσκεψής τους.

Η Αθήνα υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με δυσαρέσκεια την απόφαση των ισραηλινών αρχών, καθώς οι Έλληνες πολίτες είχαν συμμορφωθεί με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ταξιδιού, χωρίς να υπάρξει ζήτημα παραβίασης των διαδικασιών εισόδου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

«Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djeyqc9lmhnl?integrationId=40599y14juihe6ly}