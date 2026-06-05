Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, με τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να διαμορφώνονται στα 166 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση, και τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 35 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 66%.

Αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 53 ευρώ από τη Mediobanca, η οποία διατηρεί παράλληλα τη σύσταση «Outperform», αντανακλώντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου. Σύμφωνα με την ιταλική επενδυτική τράπεζα, η αναθεώρηση βασίζεται στον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε έναν όμιλο με υψηλότερη προβλεψιμότητα ταμειακών ροών και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας.

Η Mediobanca επισημαίνει ότι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια αποτελούν η αυξανόμενη συνεισφορά του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, με αιχμή τους αυτοκινητοδρόμους, η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του κατασκευαστικού τομέα και το διευρυμένο ανεκτέλεστο και pipeline έργων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, με τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να διαμορφώνονται στα 166 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση, και τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 35 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 66%. Καθοριστική ήταν η συμβολή του τομέα των αυτοκινητοδρόμων, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 38%, με σημαντική ώθηση από την Εγνατία Οδό, ενισχύοντας το ποιοτικό μίγμα των εσόδων μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής επαναλαμβανόμενων και ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. Την ίδια στιγμή, ο κατασκευαστικός κλάδος συνέχισε να βελτιώνει την κερδοφορία του, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή του Ομίλου να εστιάσει σε έργα υψηλότερης απόδοσης.

Για την περίοδο 2026-2028, η Mediobanca προβλέπει EBITDA μεταξύ 700 και 816 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα φθάσουν έως και τα 192 εκατ. ευρώ. Η σταδιακή ωρίμανση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και η σταθεροποίηση των περιθωρίων κερδοφορίας αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις επιδόσεις του Ομίλου.

Θετικά αξιολογούνται επίσης οι προοπτικές που δημιουργεί το εκτεταμένο pipeline νέων έργων υποδομών, όπως οδικά έργα και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η παρουσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε νέους αναπτυσσόμενους κλάδους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στρατηγική συμμετοχή της εταιρείας στην ΕΥΔΑΠ, όπου κατέχει ποσοστό 13%, αποκτώντας πρόσβαση σε έναν τομέα στον οποίο αναμένονται επενδύσεις ύψους 8 έως 10 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η δραστηριοποίηση στην αποθήκευση ενέργειας μέσω έργων όπως η αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας προσφέρει πρόσθετες πηγές εσόδων με ρυθμιζόμενες αποδόσεις.

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Η Mediobanca υπογραμμίζει ακόμη ότι το χρηματοοικονομικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς περίπου το 95% του συνολικού δανεισμού αφορά χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων έργων (project finance), περιορίζοντας σημαντικά τους κινδύνους σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Όπως σημειώνει η τράπεζα, η επενδυτική βαθμίδα του Ομίλου και η ισχυρή ρευστότητα ενισχύουν περαιτέρω την αξιοπιστία του επενδυτικού του προφίλ. Η συνεχώς αυξανόμενη συμβολή των παραχωρήσεων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε διατηρήσιμα υψηλότερα περιθώρια κέρδους και πιο σταθερές ταμειακές ροές τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.