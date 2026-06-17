Το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» και ο Ευθύμης Μπουλούτας, project 25,1 εκατ. ευρώ στην Grivalia από την Eurobank, η υλοποίηση του IRC, το ΥΠΕΝ και η Ernst & Young και η InDigital Group του Κώστα Ρούπτσου

Το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία»

Στο επίκεντρο του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που συστάθηκε στην Κύπρο για τις καταγγελίες του βιβλίου «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ του εκλιπόντος Ανδρέα Βγενόπουλου και του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη για οικονομική στήριξη ύψους 250.000 ευρώ με σκοπό την προεκλογική εκστρατεία του ΔΗΣΥ το 2013. Το πόρισμα των Λειτουργών Επιθεώρησης που -μέρος του- δόθηκε χθες στη δημοσιότητα εμφανίζει τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Λαϊκής Τράπεζας Ευθύμιο Μπουλούτα, ως το πρόσωπο που υλοποίησε τη συναλλαγή και διευκόλυνε την εκτέλεσή της μέσω της τράπεζας. Ο κ. Μπουλούτας συγκαταλέγεται μεταξύ 15 συνολικά προσώπων για τα οποία η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς διαπιστώνει «εύλογες υποψίες για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες» στο πλαίσιο της έρευνας για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Σύμφωνα με το πόρισμα, η συναλλαγή ύψους 250.000 ευρώ, η οποία προοριζόταν ως οικονομική στήριξη της προεκλογικής εκστρατείας του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ είχε παρουσιασθεί παραπλανητικά ως αμοιβή ή προμήθεια (introducer fee). Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης εκτιμούν στο πόρισμά τους ότι η συμφωνία για την παροχή της συγκεκριμένης συνεισφοράς προήλθε από τον Ανδρέα Βγενόπουλο, ωστόσο αποδίδουν στον Ευθύμιο Μπουλούτα καθοριστικό ρόλο στην υλοποίησή της. Ειδικότερα, η Αρχή αναφέρει ότι ο πρώην επικεφαλής της Λαϊκής φέρεται να έδωσε οδηγίες για τη διεκπεραίωση της πληρωμής των 250.000 ευρώ και να υπέγραψε ή να ενέκρινε δύο εικονικά τιμολόγια, ύψους 160.000 και 90.000 ευρώ αντίστοιχα, μέσω των οποίων η συναλλαγή εμφανίστηκε ως νόμιμη προμήθεια και διοχετεύθηκε σε υπεράκτια εταιρεία-κέλυφος στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Κατά τους ερευνητές, η χρήση των εικονικών τιμολογίων αποσκοπούσε στην απόκρυψη της πραγματικής φύσης και του τελικού δικαιούχου της πληρωμής.

Με βάση τα ευρήματα, ο κ. Μπουλούτας φέρεται να επέτρεψε τη χρήση τραπεζικών κεφαλαίων για συγκαλυμμένη πολιτική συνεισφορά, γεγονός που, σύμφωνα με την Αρχή, συνιστά παραβίαση του θεσμοθετημένου και καταπιστευματικού του καθήκοντος απέναντι στη Λαϊκή Τράπεζα, τους μετόχους, τους καταθέτες και το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. Παράλληλα, η παροχή των επίμαχων ποσών προς τον Νίκο Αναστασιάδη χαρακτηρίζεται ως παράτυπο πλεονέκτημα, με αποτέλεσμα οι Λειτουργοί Επιθεώρησης να θεωρούν ότι ο πρώην τραπεζίτης εμπλέκεται στο αδίκημα της «ενεργητικής εμπορίας επιρροής». Επιπλέον, επικαλούμενοι τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η υπογραφή των εικονικών τιμολογίων και η ενεργός διευκόλυνση της συναλλαγής τον καθιστούν συνεργό που συνέβαλε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, αντιμετωπίζοντάς τον ως κύριο δράστη της υπόθεσης.

Παράλληλα, στο πόρισμα καταγράφεται και εύλογη υποψία για ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του Ευθύμιου Μπουλούτα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τους Λειτουργούς Επιθεώρησης, η εξουσιοδότηση μεταφοράς κεφαλαίων σε υπεράκτια εταιρεία-κέλυφος στη βάση εικονικών τιμολογίων και με τρόπο που απέκρυπτε την πραγματική φύση της συναλλαγής δημιουργεί ενδείξεις για πιθανό ξέπλυμα χρήματος, στοιχείο που περιλαμβάνεται επίσης στα ευρήματα της έρευνας και διαβιβάσθηκε για περαιτέρω αξιολόγηση.

Τα επόμενα βήματα

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς από μόνο του δεν συνιστά καταδίκη ούτε απαγγελία κατηγοριών, αλλά αποτελεί βάση για περαιτέρω διερεύνηση. Θα διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος θα εξετάσει εάν τα ευρήματα και τα αποδεικτικά στοιχεία επαρκούν για την άσκηση ποινικής δίωξης. Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικές καταθέσεις, πρόσθετα έγγραφα ή περαιτέρω ανακριτικές ενέργειες πριν ληφθεί οριστική απόφαση. Αν κριθεί ότι υπάρχει επαρκής μαρτυρία, είναι πιθανό να καταχωρηθεί ποινική υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου, με τον Νίκο Αναστασιάδη, τον Ευθύμιο Μπουλούτα και τους άλλους 13 κατονομαζόμενους να καλούνται να απαντήσουν στις κατηγορίες που τυχόν θα τους απαγγελθούν, όπως αυτές που σχετίζονται με ενεργητική εμπορία επιρροής, συνέργεια ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εφόσον αυτές υιοθετηθούν από την κατηγορούσα αρχή.

Ο Γ. Περιστέρης για το IRC

Μήνυμα εμπιστοσύνης για τη νομιμότητα και την πορεία υλοποίησης του Σύνθετου Τουριστικού Συγκροτήματος με καζίνο (Integrated Resort Complex – IRC) στο Ελληνικό έστειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης κατά την τοποθέτηση στην ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας, σχολιάζοντας την πρόσφατη προσφυγή που εξετάστηκε από την Επταμελή Σύνθεση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η υπόθεση αφορά το ολοκληρωμένο συγκρότημα τουρισμού και αναψυχής με καζίνο που αναπτύσσεται στο Ελληνικό από τη συνεργασία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Hard Rock, ένα από τα σημαντικότερα επιμέρους έργα της μεγάλης αστικής ανάπλασης της περιοχής. Η προσφυγή έχει κατατεθεί από έντεκα κατοίκους των δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού, καθώς και από τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Κατοίκων Κάτω Ελληνικού, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σειράς διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την αδειοδότηση και την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, η αίτηση ακύρωσης στρέφεται κατά των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί για το IRC, καθώς και των αναθεωρήσεων και ενημερώσεών τους.

Απαντώντας στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί, ο Γιώργος Περιστέρης υποστήριξε ότι η εταιρεία έχει εξετάσει εκ νέου όλα τα δεδομένα μετά τη γνωστοποίηση της προσφυγής και δεν έχει διαπιστώσει οποιαδήποτε απόκλιση από το ισχύον θεσμικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, όλες οι διαδικασίες που αφορούν τη χωροθέτηση, τις περιβαλλοντικές μελέτες και τις απαιτούμενες εγκρίσεις έχουν τηρηθεί από την έναρξη της επένδυσης και, κατά συνέπεια, και στο τμήμα που αφορά το IRC.

«Εμείς γνωρίζουμε ότι όλες οι διαδικασίες, οι περιβαλλοντικές μελέτες και η χωροθέτηση που έχουν εγκριθεί από την αρχή έναρξης της μεγάλης αυτής επένδυσης έχουν τηρηθεί και στο δικό μας τμήμα, το οποίο είναι υποσύνολο της συνολικής ανάπτυξης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο ίδιος επισήμανε ότι πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος όλων των σχετικών στοιχείων μετά την κατάθεση της προσφυγής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανή παράβαση ή απόκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με τον κ. Περιστέρη, τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου επιβεβαίωσαν ότι το έργο εξελίσσεται κανονικά και με πλήρη συμμόρφωση προς το ισχύον νομικό πλαίσιο. «Δεν νομίζουμε – το έχουμε ελέγξει – δεν πιστεύουμε ότι έχει παραβιαστεί κάποια διάταξη, κάποια άδεια ή κάποια περιβαλλοντική λεπτομέρεια. Κατά τον έλεγχο που έγινε διαπιστώσαμε ότι το έργο αναπτύσσεται κανονικά και απολύτως σύννομα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση της διοίκησης ότι δεν υπάρχουν ζητήματα που να θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της επένδυσης.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέφυγε να προδικάσει την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπως είπε, ούτε ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ούτε το περιεχόμενό της μπορούν να προβλεφθούν από την εταιρεία, η οποία δηλώνει ότι σέβεται απολύτως τη δικαστική κρίση. «Τώρα τι θα αποφασίσει το δικαστήριο δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι στην κρίση του δικαστηρίου και ο χρόνος και το είδος της απόφασης. Πάντως εμείς δεν έχουμε επισημάνει κάποια παρέκκλιση από τα νόμιμα», υπογράμμισε.

Grivalia Development - Eurobank

Η Grivalia Development, 100% θυγατρική της Grivalia Hospitality και συνδεδεμένο μέρος της Eurobank, ανέλαβε τον συντονισμό και την επίβλεψη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τον τραπεζικό όμιλο, το οποίο αφορά την πλήρη αναμόρφωση συγκροτήματος τριών κτιρίων στον Άλιμο. Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την ανακατασκευή εγκαταστάσεων που εκτείνονται σε δύο όμορα οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 26.635 τετραγωνικών μέτρων, με συνολική δομημένη επιφάνεια περίπου 26.458 τετραγωνικών μέτρων. Τα κτίρια Κ1 και Κ2 χρησιμοποιούνται κυρίως ως γραφειακοί χώροι, ενώ το Κ3 στεγάζει τόσο γραφεία όσο και εγκαταστάσεις φαρμακευτικής παραγωγής της Famar.

Βασικός στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ενιαίου επιχειρηματικού campus, μέσα από μια νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση που θα ενοποιεί αισθητικά τα επιμέρους κτίρια, βελτιώνοντας παράλληλα τη λειτουργικότητα και την ενεργειακή τους απόδοση. Η Grivalia Development θα έχει ολοκληρωμένο ρόλο στη διαχείριση του έργου, αναλαμβάνοντας από τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας υλοποίησης και την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος έως την επιλογή μελετητών, τεχνικών συμβούλων και κατασκευαστικών εταιρειών, καθώς και την παρακολούθηση και επίβλεψη όλων των εργασιών μέχρι την οριστική παράδοση του έργου στην Eurobank.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 25,12 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης εκτιμάται σε 30 μήνες από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Η αμοιβή της Grivalia Development θα υπολογίζεται κλιμακωτά επί του κόστους αδειοδότησης, μελετών και κατασκευής, με ποσοστό 4,5% για το πρώτο τμήμα των δαπανών και 2,5% για το υπερβάλλον ποσό, με ανώτατο όριο τα 725.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Σύμφωνα με ανεξάρτητη αξιολόγηση της Deloitte, η προβλεπόμενη αμοιβή αντιστοιχεί σε περίπου 2,9% του συνολικού κόστους του έργου, ποσοστό που κινείται εντός των συνήθων επιπέδων της αγοράς, καθιστώντας τους όρους της συμφωνίας δίκαιους και εύλογους.

Η Naval Group Hellas

Η Naval Group Hellas, η ελληνική θυγατρική της γαλλικής Naval που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ναυπήγησης πλοίων, κατέγραψε μεικτή εικόνα στις οικονομικές της επιδόσεις για τη χρήση του 2025, καθώς η μείωση του κύκλου εργασιών συνοδεύτηκε από βελτίωση της κερδοφορίας και σημαντική ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,87 εκατ. ευρώ, έναντι 3,26 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 12,15%. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών, τα οποία περιορίστηκαν στα 2,43 εκατ. ευρώ από 3,25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αντίθετα, οι πωλήσεις εμπορευμάτων κατέγραψαν θεαματική αύξηση, φθάνοντας τις 441,3 χιλ. ευρώ από μόλις 11,9 χιλ. ευρώ το 2024. Παρά τη μείωση των εσόδων, το κόστος πωλήσεων περιορίστηκε στα 1,47 εκατ. ευρώ από 1,67 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στην εταιρεία να διατηρήσει αμετάβλητο το μικτό περιθώριο κέρδους στο 49%. Το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ η αισθητή μείωση των λειτουργικών εξόδων στα 1,17 εκατ. ευρώ από 1,39 εκατ. ευρώ συνέβαλε στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να αυξάνονται στις 180,2 χιλ. ευρώ από 135,8 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στις 129,8 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 22,5% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ενισχύθηκαν στις 195,9 χιλ. ευρώ έναντι 160 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Θετική εμφανίζεται και η εικόνα του ισολογισμού. Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε στα 3,56 εκατ. ευρώ από 1,84 εκατ. ευρώ, ενώ τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 3,16 εκατ. ευρώ έναντι 1,72 εκατ. ευρώ το 2024. Την ίδια στιγμή, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στις 313,4 χιλ. ευρώ από 183,6 χιλ. ευρώ, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε αμετάβλητο στις 25 χιλ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 3,25 εκατ. ευρώ έναντι 1,66 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η InDigital Group

Ο Κώστας Ρούπτσος, πρόεδρος και κύριος μέτοχος της τεχνολογικής εταιρείας InDigital και πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Πανιώνιος προχώρησε χθες στη σύσταση της InDigital Group Ανώνυμη Εταιρεία με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αφορά στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών συστημάτων, ενώ το επιχειρηματικό της αντικείμενο επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, συμβουλευτική για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, υπολογιστική υποδομή και επεξεργασία δεδομένων, φιλοξενία (hosting), έρευνα στην πληροφορική, καθώς και χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. Βασικός μέτοχος της νέας εταιρείας είναι ο Κώστας Ρούπτσος, ο οποίος κατέχει το 87% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισφοράς 87.000 ευρώ. Στη μετοχική σύνθεση συμμετέχουν επίσης ο Γιώργος Ιωάννης Τσεκούρας Πιστικός με ποσοστό 10%, η Ολυμπία Κανονή με 2% και ο Βασίλης Σωτηρόπουλος με 1%. Παράλληλα, ο κ. Ρούπτσος ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της InDigital Group Ανώνυμη Εταιρεία.

Το ΥΠΕΝ και η Ernst & Young

Στην παράταση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση τροποποίησης σύμβασης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τροποποίηση αφορά την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 30 Αυγούστου 2023 με την εταιρεία Ernst & Young Business Advisory Solutions, η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο του συμβούλου διαχείρισης για την παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων του ΥΠΕΝ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της ανάγκης για συμπληρωματικές υπηρεσίες από τον αρχικό ανάδοχο, χωρίς να αλλάζει το αντικείμενο της σύμβασης. Το έργο αφορά την οργάνωση και παρακολούθηση του προγραμματισμού των δράσεων του υπουργείου, τον έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων, του κόστους και της ποιότητας των παρεμβάσεων, καθώς και την τεχνική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση πιθανών καθυστερήσεων ή προβλημάτων κατά την υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό εργαλείων διαχείρισης, την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης, τη δημιουργία δεικτών και dashboards, την εκπαίδευση στελεχών του ΥΠΕΝ και των φορέων υλοποίησης, καθώς και τη σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων προόδου και την υποστήριξη στη διαχείριση κινδύνων και προϋπολογισμού. Η συνολική αξία των συμβάσεων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία ανέρχεται σε 6,108 εκατ. ευρώ.

Πώληση ακινήτου στη Γλυφάδα

Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Γεώργιος Μυτιλήνης» προχωρούν στην αξιοποίηση σημαντικού περιουσιακού στοιχείου που περιήλθε στην κυριότητά τους μέσω κληρονομιάς, δρομολογώντας τη διαδικασία πώλησης ακινήτου υψηλής αξίας στη Γλυφάδα Αττικής. Το προς πώληση ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή της Ευρυάλης, επί της οδού Γαληνού 30 στη Γλυφάδα, και αποτελείται από οικόπεδο συνολικής έκτασης 601,73 τετραγωνικών μέτρων. Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη κατοικία, καθώς και δύο αποθηκευτικοί χώροι, στοιχεία που προσδίδουν στο ακίνητο ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, δεδομένης της τοποθεσίας του σε μία από τις πλέον περιζήτητες περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής. Σύμφωνα με την πιστοποιημένη έκθεση εκτίμησης που έχει συνταχθεί για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, η αγοραία αξία του προσδιορίζεται στα 1,6 εκατ. ευρώ. Το τίμημα της αγοραπωλησίας προβλέπεται να καταβληθεί εφάπαξ από τον υποψήφιο αγοραστή. Η πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να υποβάλουν έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους έχει οριστεί η 21η Αυγούστου.

Η Durham Management Services

Ο Μάτθαιος (Μάνθος) Τζιαμούρτας, Πρόεδρος της Jasper Group, προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Durham Management Services Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, διευρύνοντας την επιχειρηματική του παρουσία στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της διαχείρισης ακινήτων. Σύμφωνα με το καταστατικό, ο κ. Τζιαμούρτας κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων, έχοντας εισφέρει το σύνολο του κεφαλαίου των 25.000 ευρώ. Η Durham Management Services θα δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή συμβουλών επιχειρηματικής διαχείρισης, ενώ στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται επίσης οι υπηρεσίες στρατηγικής διοίκησης, η αγοραπωλησία ακινήτων καθώς και η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.