Το πολυαναμενόμενο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για τις καταγγελίες του βιβλίου «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη δόθηκε στη δημοσιότητα, ολοκληρώνοντας μια έρευνα που διήρκεσε περίπου δυόμισι χρόνια.

Μετά από περίπου δυόμισι χρόνια ερευνών, η Αρχή κατά της Διαφθοράς δημοσιοποίησε το πόρισμά της για τις καταγγελίες που διατυπώνονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, με επίκεντρο τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Το πολυαναμενόμενο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για τις καταγγελίες του βιβλίου «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη δόθηκε στη δημοσιότητα, ολοκληρώνοντας μια έρευνα που διήρκεσε περίπου δυόμισι χρόνια.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο Νίκος Κουγιάλης, πρώην Υπουργός Γεωργίας, ο Γιώργος Βαρνάβα, τέως Βουλευτής, συνέταιροι στην Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι, ο Χάρης Σολομωνίδης, Πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, η Α. Νεοκλέους και Σία ΔΕΠΕ, είναι ορισμένα από τα πιθανά πρόσωπα για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς.

Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομερή ανακοίνωση για την έρευνα για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία».

Στην ανακοίνωση, η Αρχή παραθέτει αναλυτικό Πίνακα με τα πιθανά πρόσωπα και τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναφέρεται συγκριμένα ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 3 περιπτώσεις, (β) Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση, (γ) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 3 περιπτώσεις. Σύνολο περιπτώσεων: 7

Ο Στάθης Λεμής, Συνέταιρος στην Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2

Ο Φάνος Φιλίππου Συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2

Η Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2

Ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας για κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 2 περιπτώσεις, Σύνολο περιπτώσεων: 2

Ο Χάρης Σολομωνίδης, Πρώην Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηριίου για (α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση (β) , ως η (γ) , ως η Παράγραφος 61: 1 Σύνολο περιπτώσεων: 3

Η Α. Νεοκλέους και Σία ΔΕΠΕ για (α) δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση (β) , ως η Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου, ως η Παράγραφος 65 και 64: 1 περίπτωση (γ) Σύνολο περιπτώσεων: 3

Ο Παναγιώτης Νεοκλέους Δικηγόρος για (α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, ως η Παράγραφος 62:1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

Ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 1

Ο Ευθύμιος Μπουλούτας, Διεθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 2

Ο Νίκος Κουγιάλης, Πρώην Υπουργός Γεωργίας, για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

Ο Γιώργος Βαρνάβα, τέως βουλευτής για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

Η Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού τέως Προιστάμενη ΜΟΚΑΣ ΓΙΑ (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση (β) Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ως η Παράγραφος 68: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 2

Ο Ιωάννης Σωτηριάδης Ανώτερος Αξιωματικός Αστυνομίας για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

Η Αρχή τονίζει ότι το τεκμήριο της αθωότητας και το γεγονός ότι μόνο αρμόδιο στο να αποφανθεί για την ενοχή κάποιου προσώπου είναι το Δικαστήριο.

«Η επισήμανση αυτή γίνεται λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έλαβε η Έρευνα και λόγω του ότι η Αρχή διαπιστώνει την ύπαρξη ενός έντονου και κάποιες φορές τοξικού κλίματος».

Επιπρόσθετα, τονίζεται το γεγονός ότι άλλο ισχυρισμοί που προβάλλονται στο Βιβλίο και δεν περιέχονται στην παρούσα Ανακοίνωση, σημαίνει ότι αυτοί δεν έχουν αποδειχθεί στο βαθμό που απαιτείται.

Τόσο η Έκθεση, όσο και όλο το μαρτυρικό υλικό, μαζί με Έκθεση της Αρχής θα προωθηθεί προς τον Γενικό Εισαγγελέα δυνάμει πρόνοιας του Νόμου, ενώ ταυτόχρονα, δυνάμει άλλης πρόνοιας του Νόμου, η Έκθεση θα αποσταλεί προς τον Έφορο Φορολογίας για τις δικές του ενέργειες.

Αναφέρεται ότι πλην της ανακοίνωσης αυτής, κανένα Μέλος της Αρχής δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση επί της έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διεξήχθησαν συνολικά 214 συνεδρίες/ακροάσεις προς το σκοπόν λήψεως μαρτυρίας ή τεκμηρίων, κατέθεσαν ως μάρτυρες 150 πρόσωπα, κατατέθηκαν τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τεκμηρίων που κατατέθηκαν ήταν 793.

Ο συνολικός αριθμός των σελίδων της Έκθεσης, μαζί με τα συνημμένα είναι περίπου 3000.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, η Τελική Έκθεση δεν θα δοθεί στη Δημοσιότητα.

Όπως αναφέρεται, όλες οι ενέργειες της Αρχής, που περιλαμβάνουν και αυτές των Λειτουργών Επιθεώρησης καλύπτονται από εχεμύθεια.

«Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για διαφάνεια και την επιθυμία της Κοινωνίας όπως έχει την ευκαιρία να αναγνώσει όλη την Έκθεση. Όμως, δεδομένου ότι η Τελική Έκθεση, η οποία απαρτίζεται από σχεδόν 3.000 σελίδες, πλέον των Πρακτικών και των Τεκμηρίων, αποτελεί μαρτυρικό υλικό και θα αποσταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες, θεωρούμε ότι αυτή η εχεμύθεια θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει για να μην επηρεαστούν αρνητικά τυχόν μελλοντικές ανακριτικές διαδικασίες».

«Για τους πιο πάνω λόγους η Αρχή έχει αποφασίσει όπως, πέραν της παρούσας Ανακοίνωσης, να μην δώσει οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία στη δημοσιότητα», λέει η Αρχή.

Δείτε εδώ ολόκληρο το πόρισμα