Ειδικά για την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να είναι «αρωγός όταν πρόκειται να στηρίξει την ασφάλεια και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Τα «χαρτιά» του για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λευκωσία, στη Γ’ Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου του, με θέμα «Διάσκεψη για την Ειρήνη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη σε μία εποχή πολλαπλών κρίσεων», που πραγματοποιήθηκε Τετάρτη 17 Ιουνίου στη Λευκωσία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών «Προμηθέας».

«Πατριωτισμός δεν είναι να λες ότι είσαι πατριώτης, αλλά να μην αφήνεις προβλήματα για τις νέες γενιές» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, συμπυκνώνοντας με αυτό τον τρόπο τις σκέψεις που εξέφρασε στην Κύπρο.

«Να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις»

Η αλήθεια είναι πως τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός για την εγχώρια πολιτική σκηνή, έφεραν σε δεύτερη μοίρα τα κομβικά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής στα οποία αναφέρθηκε εκτενώς.

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για την έννοια του πατριωτισμού ανέφερε ότι, «πατριωτισμός δεν είναι να βγαίνεις και να λες ότι είσαι πατριώτης και ότι κρατάς την σημαία». «Πατριωτισμός είναι να δημιουργείς τις συνθήκες, εκείνες ώστε να μην αφήνεις τα προβλήματα ακόμα μεγαλύτερα στις επόμενες γενιές. Και να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις αν χρειαστεί», έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του τα πεπραγμένα της θητείας του ως πρωθυπουργός.

Υπενθύμισε ότι ο ίδιος όταν βρέθηκε σε θέση ευθύνης έκανε «το παν για να λυθεί ευνοϊκά για την χώρα, για την περιοχή, για τα εθνικά μας συμφέροντα, για τον λαό μας και τους λαούς των Βαλκανίων το πρόβλημα της διένεξης με την Βόρεια Μακεδονία. Και έκανα το παν και για την επίλυση του Κυπριακού».

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Στη συνέχεια επανέλαβε ότι «πατριωτισμός είναι να μην αφήνεις τα προβλήματα άλυτα για να έχεις πολιτικά οφέλη. Να παίρνεις το κόστος για την επίλυση τους, διότι τα προβλήματα συνήθως γίνονται ακόμα σκληρότερα και ακόμα χειρότερα όσο περνάει ο καιρός», σε μια αναφορά που προφανώς αφορά τη στάση των πολιτικών του αντιπάλων την εποχή των «Πρεσπών».

«Πάντα δίπλα στην Κύπρο»

Ειδικότερα για το Κυπριακό, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε πως «είναι σαφές ότι, όταν χρειάζεται, οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός -και το έπραξα και εγώ- και το ζητάει η Κύπρος, η Ελλάδα πρέπει να σταθεί δίπλα της».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πρόσθεσε ότι «πάντοτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τις δικές της διαδικασίες, τη δική της αυτοτέλεια και είναι αυτή που θα αποφασίζει πότε ζητάει και τι ζητάει».

Η Ελλάδα οφείλει να είναι «αρωγός όταν πρόκειται να στηρίξει την ασφάλεια, να στηρίξει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

O Αλέξης Τσίπρα απαντώντας σε ερώτηση για το Κραν Μοντανά, υποστήριξε την στρατηγική της τότε κυβέρνησής «να αναδείξει ως κρίσιμο θέμα για την ελληνική πλευρά, το βασικό θέμα της κατοχής, που είναι η παρουσία των στρατευμάτων και η ανάγκη αποχώρησής τους έστω και σταδιακής, και το θέμα των εγγυήσεων».

Όπως ανέφερε, «υπήρξε τότε πράγματι από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα η αίσθηση, η πληροφορία ότι η τουρκική πλευρά αυτό το συζητά. Δεν θα μάθουμε ποτέ, αν ήταν αληθές αυτό, ή ήταν μπλόφα από την τουρκική πλευρά, διότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο επίσημο γεύμα που ακολούθησε η τουρκική πλευρά εμφανίστηκε κάθε άλλο παρά να συζητά αυτές τις θέσεις».

«Όπως και στο βιβλίο μου αναφέρω με σαφήνεια, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τότε, μου ζήτησε να αναβάλλω την ιδέα να συμμετάσχω στις διαπραγματεύσεις, να μεταβώ στην Ελβετία, διότι η εκτίμησή του ήταν πως δεν είχαν ωριμάσει οι συνθήκες, βάσει του σχεδιασμού που είχαμε κάνει ώστε να μεταβώ στο Κραν Μοντανά. Συνεπώς δεν θα μάθουμε ποτέ αν όντως υπήρχε αυτή η πρόθεση, ή ήταν μία μπλόφα, ένα blame game, για να ρίξει στον άλλον την ευθύνη της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, όπως πολλές φορές έχει γίνει στο παρελθόν», ήταν η απάντηση στην επίμονη ερώτηση για τη στάση του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε λέγοντας ότι «ο Γενικός Γραμματέας έχει πάλι κινήσει διαδικασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε μια αναζωπύρωση της ελπίδας για επανέναρξη των συνομιλιών. Από κει που σταμάτησαν στο Κρανς Μοντανά». Πρόσθεσε όμως ότι «το κρίσιμο, λοιπόν, είναι, πέραν των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν από την διεθνή κοινότητα, να υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση για επίλυση του Κυπριακού».

Πρόσθεσε επίσης ότι «όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, 52 χρόνια πια, και δεν υπάρχει προοπτική επίλυσης, τόσο η κατάσταση που δημιουργήθηκε με την εισβολή το 1974 θα παγιώνεται και θα χειροτερεύουν οι συνθήκες»

Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «αν θέλεις να διασφαλίσεις την ειρήνη, πρέπει να παλεύεις για την ειρήνη και τη διπλωματία και να αγωνίζεσαι για αυτήν. Η πρόοδος και η Αριστερά είναι συνυφασμένη όχι μόνο με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα και την δημοκρατία αλλά και με την ειρήνη», αν και προσέθεσε ότι κανείς δεν είναι αφελής για τα δύσκολα ζητήματα.

«Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοείς την πραγματικότητα, ούτε ότι δεν κάνεις ό,τι είναι δυνατόν στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου για να υπερασπιστείς το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα που από αυτό απορρέουν, τα κυριαρχικά, για την πατρίδα σου, για τη χώρα σου, είτε είσαι στην αντιπολίτευση, είτε στην κυβέρνηση».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτό κάναμε και εμείς σε συνθήκες δύσκολες, σε συνθήκες γεωπολιτικής έντασης πολλές φορές. Δεν υποκριθήκαμε ότι είμαστε σκληροί απέναντι στους γείτονές μας, κάνοντας όμως τα στραβά μάτια όταν για παράδειγμα παραβιάστηκε το διεθνές δίκαιο από το «Μπαρμπαρός». Και το ίδιο πράξαμε , διεκδικήσαμε και πετύχαμε ευρωπαικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, όταν κάτι αντίστοιχο έγινε στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.

«Άρα λοιπόν δεν ζούμε σε έναν κόσμο αγίων, ξέρουμε σε ποιον κόσμο ζούμε. Αγωνιζόμαστε διαρκώς για τη διπλωματία και τη διπλωματική επίλυση των διαφορών και την ειρήνη, αλλά ξέρουμε την αξία, να έχεις ισχύ για να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις σε αυτό τον δύσκολο κόσμο που ζούμε προκειμένου να έχουμε ασφάλεια, σταθερότητα, υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και διεθνές δίκαιο».