Η δράση τους δεν περιοριζόταν σε έναν μόνο σταθμό, αλλά εκτεινόταν σε διάφορα σημεία του δικτύου, όπου υπήρχαν αυξημένες ροές επιβατών και μειωμένη επιτήρηση, γεγονός που διευκόλυνε τη διαφυγή τους.

Συγκλονιστικές διαστάσεις φαίνεται να είχε πάρει η δράση συμμορίας ανηλίκων στην Αττική, οι οποίοι, σύμφωνα με αστυνομικές έρευνες, έστηναν καρτέρι σε σταθμούς του ΗΣΑΠ με στόχο ηλικιωμένους επιβάτες, τους οποίους λήστευαν με βίαιο τρόπο, αποσπώντας χρήματα και τιμαλφή.

Οι νεαροί δράστες φέρεται να δρούσαν οργανωμένα σε σταθμούς και αποβάθρες του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, παρακολουθώντας τα θύματά τους και επιλέγοντας κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία θεωρούσαν πιο ευάλωτα. Με αιφνιδιαστικές κινήσεις τους άρπαζαν αλυσίδες, πορτοφόλια και προσωπικά αντικείμενα, πριν εξαφανιστούν από το σημείο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν με παρόμοιο τρόπο, προκαλώντας ανησυχία για την αυξανόμενη νεανική παραβατικότητα σε δημόσιους χώρους μετακίνησης.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενους, αλλά και για πιθανές συνδέσεις με άλλες παρόμοιες υποθέσεις μικροεγκληματικότητας που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dje281akmggp?integrationId=40599y14juihe6ly}