Η τελική κρίση για τις κατηγορίες ανήκει πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία θα αποφανθεί επί των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ιδιαίτερα επιβαρυντική για την Ειρήνη Μουρτζούκου είναι η εισαγγελική πρόταση που ζητά την παραπομπή της στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τις υποθέσεις θανάτων βρεφών που συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρότασης, η εισαγγελική λειτουργός απορρίπτει κάθε ισχυρισμό περί μειωμένης αντίληψης ή ψυχικής σύγχυσης, εκτιμώντας ότι η κατηγορούμενη φέρεται να ενεργούσε με πλήρη συνειδησιακή διαύγεια και απόλυτη επίγνωση των πράξεών της.

«Δεν συνδέεται πραγματικά συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα και αναζητά την αίσθηση της κυριαρχίας της επιβολής και τελικά της παντοδυναμίας κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της για αυτό και επιλέγει ευάλωτα θύματα, δηλαδή από τη μία μεριά ανυπεράσπιστα βρέφη ανίκανα να αντισταθούν χωρίς καμία διάκριση ούτε δηλαδή όταν πρόκειται για τα δύο παιδιά που γέννησε η ίδια με τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν οι φυσιολογικές συναισθηματικές ανταλλαγές και από την άλλη τη νεαρή σύντροφό της».

«Κάθε φορά θόλωνα» είχε πει στην ομολογία της η 25χρονη κατηγορούμενη που είναι προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού για τις δολοφονίες των δύο μωρών της και του μωρού της κουμπάρας της.

Η πρόταση περιγράφει μια προσωπικότητα με έντονα στοιχεία χειριστικότητας, ανάγκης ελέγχου και έλλειψης ενσυναίσθησης, αποδίδοντας στην κατηγορούμενη συμπεριφορές που, κατά την εισαγγελική εκτίμηση, φανερώνουν ακραία συναισθηματική αποσύνδεση από τα θύματά της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι πράξεις της καταδεικνύουν πως αντιμετώπιζε τα θύματα ως ανυπεράσπιστα απέναντί της, χωρίς να επιδεικνύει ενοχές ή μεταμέλεια.

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Στην πολυσέλιδη έκθεση γίνεται αναφορά και σε παλαιότερα περιστατικά που, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, σκιαγραφούν ένα μοτίβο βίαιης συμπεριφοράς απέναντι σε άτομα του στενού της περιβάλλοντος. Η εισαγγελική πρόταση αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή ευάλωτων θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι η δράση της συνδεόταν με την επιδίωξη κυριαρχίας και ελέγχου.

Παράλληλα, η εισαγγελέας περιγράφει μια μεθοδική στάση από πλευράς της κατηγορούμενης, σημειώνοντας ότι φέρεται να δημιουργούσε συνθήκες που απέκρυπταν τις πραγματικές αιτίες των θανάτων, επιχειρώντας ταυτόχρονα να εμφανίζεται ως πρόσωπο που προσπαθούσε να βοηθήσει ή να σώσει τα θύματα.

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