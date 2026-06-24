Το πιπέρι καγιέν θεωρείται πιο αποτελεσματικό στην απώθηση θηλαστικών όπως τα ελάφια, τα κουνέλια και οι σκίουροι.

Παραμύθια και «κόλπα» της κηπουρικής προσφέρουν πολλές λύσεις για την αντιμετώπιση των παρασίτων. Μία από αυτές που έχει τραβήξει πρόσφατα την προσοχή αφορά το πιπέρι καγιέν. Το συγκεκριμένο μπαχαρικό μπορεί να αποτρέψει θηλαστικά μικρά και μεγάλα από το να πλησιάζουν τον κήπο. Για να διαπιστώσουμε αν πράγματι λειτουργεί, απευθυνθήκαμε σε δύο ειδικούς της κηπουρικής.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε πιπέρι καγιέν στον κήπο;

Σύμφωνα με τον δενδροκόμο Τζάστιν Χάνκοκ, το πιπέρι καγιέν θεωρείται πιο αποτελεσματικό στην απώθηση θηλαστικών όπως τα ελάφια, τα κουνέλια και οι σκίουροι.

Η αποτελεσματικότητά του οφείλεται στην καψαϊκίνη, την ουσία που χαρίζει στο πιπέρι καγιέν την έντονη καυτερή του γεύση. Όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους, η αίσθηση καψίματος δεν είναι ευχάριστη για όλους. Πολλά ζώα και παράσιτα τη βρίσκουν ιδιαίτερα ενοχλητική.

«Αν ένα ελάφι αρχίσει να τρώει τη αγαπημένη σας χόστα (Hosta), η θεωρία λέει ότι μόλις νιώσει το κάψιμο στο στόμα του θα αναζητήσει άλλο φυτό», εξηγεί ο Χάνκοκ.

Πρόκειται για μια λογική θεωρία, η οποία, όπως αναφέρει, μπορεί πράγματι να λειτουργήσει στην πράξη. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα αν βασιστεί κανείς αποκλειστικά στο πιπέρι καγιέν για την προστασία του κήπου.

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«Χρειάζεται επαναλαμβανόμενη εφαρμογή μετά από βροχή, έντονη πρωινή υγρασία ή ακόμη και μετά από δυνατούς ανέμους, εκτός αν χρησιμοποιηθεί μαζί με κάποιο επιφανειοδραστικό υλικό», σημειώνει, αναφερόμενος σε ουσίες που βοηθούν το νερό και τα θρεπτικά συστατικά να διεισδύουν καλύτερα στο έδαφος.

Όπως επισημαίνει και ο φυσιοδίφης Ντέιβιντ Μιζεγιέφσκι, όσοι θέλουν να απομακρύνουν τα πουλιά από τον κήπο τους δεν θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Το πιπέρι καγιέν φαίνεται να δρα κυρίως απέναντι στα θηλαστικά.

Πέντε ακόμη υλικά από το ντουλάπι της κουζίνας για την καταπολέμηση παρασίτων

Πολλοί στρέφονται σε υλικά που ήδη διαθέτουν στο σπίτι τους, αναζητώντας φυσικές εναλλακτικές λύσεις αντί για τα χημικά σκευάσματα του εμπορίου. Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορεί να βοηθήσουν, αν και συχνά απαιτείται λίγος πειραματισμός.

Χυμός λεμονιού: Αποτελεί μια καλή λύση για την απομάκρυνση των μυρμηγκιών και μπορεί να αναμειχθεί με νερό για τη δημιουργία ενός εύχρηστου σπρέι.

Έλαιο μέντας: Βοηθά επίσης στην αποτροπή των μυρμηγκιών, καθώς η έντονη μυρωδιά του τα απωθεί. Παράλληλα, θεωρείται αποτελεσματικό και απέναντι σε τετράνυχους και μικρά τρωκτικά.

Σκόρδο: Χάρη στην αλισίνη που περιέχει, λέγεται ότι απομακρύνει μύγες και αφίδες, ενώ διαθέτει και φυσικές αντιμυκητιακές ιδιότητες.

Κατακάθια καφέ: Συμβάλλουν στην απομάκρυνση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων από τα παρτέρια και τα φυτά, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζουν το έδαφος.

Τσόφλια αυγών: Έχουν παρόμοια δράση απέναντι σε σαλιγκάρια και γυμνοσάλιαγκες, δημιουργώντας ένα φυσικό εμπόδιο που αποφεύγουν να διασχίσουν. Παράλληλα, προσθέτουν θρεπτικά συστατικά στο χώμα.

Τέσσερις ακόμη φυσικές λύσεις προστασίας του κήπου

Για όσους αναζητούν πιο αποτελεσματικές αλλά εξίσου φυσικές μεθόδους, υπάρχουν και άλλες επιλογές που δεν προέρχονται απαραίτητα από το ντουλάπι της κουζίνας.

Σπρέι με πιπέρι καγιέν: Αντί να σκορπίζετε το μπαχαρικό απευθείας στα φυτά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά σπρέι που περιέχουν καγιέν. Σύμφωνα με τον Μιζεγιέφσκι, συνήθως είναι πιο αποτελεσματικά επειδή δεν ξεπλένονται τόσο εύκολα από τη βροχή και τις καιρικές συνθήκες.

Φώτα με αισθητήρα κίνησης: Τα ηλιακά φωτιστικά με ανίχνευση κίνησης, καθώς και οι συσκευές υπερήχων, μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση ορισμένων παρασίτων, ιδιαίτερα όσων δραστηριοποιούνται τη νύχτα.

Συγκαλλιέργεια φυτών: Η στρατηγική της συγκαλλιέργειας μπορεί να προσφέρει φυσική προστασία, καθώς ορισμένα φυτά θεωρείται ότι απωθούν συγκεκριμένα παράσιτα όταν φυτεύονται δίπλα σε πιο ευάλωτα είδη.

Φυσικά εμπόδια: Φράχτες και συρμάτινα πλέγματα αποτελούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία των φυτών από την άγρια ζωή. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Μιζεγιέφσκι, όταν τοποθετούνται σωστά, μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος χωρίς χρήση χημικών.

πηγή: thespruce