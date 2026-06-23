Για τους υποψηφίους του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, τα συγκεκριμένα τμήματα αποτελούν επιλογές με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, υψηλή εξειδίκευση και σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

Λίγες εβδομάδες πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και μια ανάσα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026, χιλιάδες υποψήφιοι του 2ου Επιστημονικού Πεδίου αναζητούν τη σχολή που θα καθορίσει το επαγγελματικό τους μέλλον. Για πολλούς, η διαδικασία περιορίζεται στις γνωστές Πολυτεχνικές Σχολές, στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, στους Μηχανολόγους ή στα δημοφιλή τμήματα Πληροφορικής. Ωστόσο, πίσω από τις επιλογές που παραδοσιακά συγκεντρώνουν τα περισσότερα βλέμματα, υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα με εξαιρετικά σύγχρονο αντικείμενο, υψηλή σύνδεση με την αγορά εργασίας και προοπτικές που εκτείνονται από τη διαστημική τεχνολογία μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη.

O Κωνσταντίνος Σκαρλάτος Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της EMPLOY EDU παρουσιάζει στο Dnews τις 6 δυνατές σχολές του 2ου Πεδίου που περνούν εν πολλοίς απαρατήρητες υπό το βάρος των δημοφιλών επιλογών όμως αποτελούν πανεπιστημιακά «διαμάντια» με τεράστια επαγγελματική δυναμική καθώς ανοίγουν πόρτες σε κλάδους που η αγορά εργασίας αδυνατεί να καλύψει και οι απόφοιτοί τους αποκτούν δεξιότητες που αναζητούν ολοένα και περισσότερο οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, οι ερευνητικοί οργανισμοί και οι διεθνείς τεχνολογικοί κολοσσοί.

Η νέα εποχή της οικονομίας απαιτεί εξειδίκευση σε τομείς όπως η αεροδιαστημική, τα δεδομένα, η κυβερνοασφάλεια, η ενεργειακή τεχνολογία, τα προηγμένα υλικά, η ρομποτική και η εφοδιαστική αλυσίδα. Για αυτόν τον λόγο, αρκετά τμήματα του 2ου Πεδίου αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη αξία, καθώς προσφέρουν γνώσεις που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς των επόμενων δεκαετιών.

Το ελληνικό τμήμα που μπορεί να σε οδηγήσει κυριολεκτικά στο Διάστημα

Αν κάποιος ρωτούσε έναν μαθητή της Γ’ Λυκείου πού μπορεί να σπουδάσει αεροδιαστημική στην Ελλάδα, οι περισσότεροι πιθανότατα δεν θα γνώριζαν την απάντηση. Κι όμως, το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μια από τις πιο πρωτοποριακές πανεπιστημιακές επιλογές στη χώρα. Το τμήμα, που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας, είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο την αεροδιαστημική. Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει γνώσεις Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Μηχανικής, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για έναν από τους πιο απαιτητικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς. Οι φοιτητές διδάσκονται αντικείμενα όπως Διαστημικές Πτήσεις, Συστήματα Πλοήγησης, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Σχεδίαση Διαστημικών Συστημάτων, Κυβερνοασφάλεια Δορυφόρων και Τηλεπισκόπηση. Παράλληλα, εκπαιδεύονται σε εξειδικευμένα εργαστήρια με λογισμικά που χρησιμοποιούνται από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα και αποστολές της ESA, προσφέροντας στους φοιτητές πρόσβαση σε πραγματικά ερευνητικά έργα ήδη από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες αεροδιαστημικής, τηλεπικοινωνιών, δορυφορικών εφαρμογών, αμυντικών συστημάτων, αλλά και σε τομείς όπως η παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, η γεωργία ακριβείας και η περιβαλλοντική διαχείριση.

Η επιστήμη που βρίσκεται μέσα σε κάθε τεχνολογικό προϊόν

Μια από τις πιο υποτιμημένες επιλογές του 2ου Πεδίου είναι το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην πραγματικότητα, κάθε τεχνολογικό προϊόν που χρησιμοποιούμε καθημερινά – από ένα κινητό τηλέφωνο μέχρι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ένα αεροσκάφος – βασίζεται στην εξέλιξη των υλικών από τα οποία κατασκευάζεται. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί το μοναδικό πολυτεχνικό τμήμα της χώρας που ασχολείται αποκλειστικά με τη μελέτη και ανάπτυξη υλικών. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις σε τομείς όπως τα νανοϋλικά, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα βιοϋλικά, τα σύνθετα υλικά, τα έξυπνα υλικά και οι ενεργειακές εφαρμογές. Οι εφαρμογές είναι τεράστιες. Από τις μπαταρίες νέας γενιάς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι τα βιοϊατρικά εμφυτεύματα και τις διαστημικές κατασκευές. Οι απόφοιτοι διαθέτουν επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού και μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες, ενεργειακές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, φαρμακευτικές επιχειρήσεις και τεχνολογικές εταιρείες υψηλής εξειδίκευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η σχολή που συνδυάζει μηχανική, τεχνολογία και δημιουργικότητα

Σε μια εποχή όπου η εμπειρία του χρήστη καθορίζει την επιτυχία ενός προϊόντος, τα Τμήματα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Το αντικείμενο συνδυάζει γνώσεις μηχανικής, σχεδιασμού, πληροφορικής, τεχνολογίας υλικών και εργονομίας. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε αντικείμενα όπως το 3D Printing, η Εικονική Πραγματικότητα (VR), η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), η Ρομποτική, ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός και ο Σχεδιασμός Ψηφιακών Εμπειριών. Πρόκειται για έναν κλάδο που αναπτύσσεται ραγδαία διεθνώς, καθώς οι εταιρείες αναζητούν στελέχη που μπορούν να συνδυάσουν τεχνολογική γνώση με δημιουργική σκέψη. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε βιομηχανίες προϊόντων, τεχνολογικές εταιρείες, εταιρείες λογισμικού, startups και ερευνητικά εργαστήρια που αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Η σχολή που παντρεύει την τεχνολογία με το επιχειρείν

Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές βρίσκεται και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η σχολή αποτελεί έναν συνδυασμό τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης επιχειρήσεων και ανάλυσης δεδομένων. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις σε τομείς όπως τα Πληροφοριακά Συστήματα, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, η Ανάλυση Δεδομένων, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Διοίκηση Καινοτομίας και οι Ψηφιακοί Μετασχηματισμοί. Σε μια αγορά όπου οι επιχειρήσεις αναζητούν στελέχη που κατανοούν ταυτόχρονα την τεχνολογία και τη διοίκηση, οι απόφοιτοι του τμήματος βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι απόφοιτοι απορροφώνται γρήγορα από την αγορά εργασίας, αναλαμβάνοντας θέσεις σε τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, τεχνολογικούς οργανισμούς και συμβουλευτικές επιχειρήσεις. Το ποσοστό απασχόλησης αγγίζει το 80%, με το ΔΕΤ να παρουσιάζει την υψηλότερη συνάφεια απασχόλησης με το αντικείμενο ανά τμήμα στο σύνολο του ΟΠΑ (69%). Για υποψήφιους 2ου πεδίου που ενδιαφέρονται για τη διασταύρωση τεχνολογίας και επιχειρήσεων, αυτό το τμήμα αξίζει πολύ περισσότερη προσοχή από όση συνήθως λαμβάνει.

Τεχνητή Νοημοσύνη, Big Data και Κυβερνοασφάλεια

Οι τεχνολογίες που αλλάζουν τον κόσμο βρίσκονται στο επίκεντρο των Τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα προγράμματα σπουδών καλύπτουν όλους τους σύγχρονους τομείς της ψηφιακής οικονομίας. Από την ανάπτυξη λογισμικού και τα πληροφοριακά συστήματα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα, το cloud computing και την κυβερνοασφάλεια. Οι ειδικότητες αυτές συγκαταλέγονται σήμερα στις πιο περιζήτητες διεθνώς. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, ενώ οι επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στην προστασία των δεδομένων και των ψηφιακών τους υποδομών. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως Data Analysts, AI Specialists, Software Engineers, Cybersecurity Experts ή Cloud Architects, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο κλάδος που κρατά όρθια την παγκόσμια οικονομία

Η δύναμη της εφοδιαστικής αλυσίδας

Τα Τμήματα Διοίκησης Εφοδιαστικής ολοκληρώνουν αυτή την κατηγορία. Η εφοδιαστική αλυσίδα και τα συστήματα εφοδιασμού αποτελούν έναν κλάδο με σημαντική συνεισφορά τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Οι απόφοιτοι στελεχώνουν θέσεις σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών, ναυτιλιακές εταιρείες, πολυεθνικές και το δημόσιο τομέα, αποκτώντας επαγγελματική ταυτότητα ως Υπεύθυνοι Εφοδιαστικής, Supply chain managers και Logistics managers. Απασχολούνται, λοιπόν, σε ρόλους με με αυξανόμενη ζήτηση ιδίως μετά τις αναδιαρθρώσεις που επέφεραν οι πρόσφατες διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού

Η σημασία της επιλογής σπουδών

Η επιλογή σχολής δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στη βάση εισαγωγής ή στη φήμη ενός τίτλου. Οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας δείχνουν ότι οι κλάδοι που συνδέονται με την τεχνολογία, τα δεδομένα, την καινοτομία, την ενέργεια, το διάστημα και την ψηφιακή οικονομία θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια. Για τους υποψηφίους του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, τα συγκεκριμένα τμήματα αποτελούν επιλογές με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, υψηλή εξειδίκευση και σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Πριν από την τελική συμπλήρωση του μηχανογραφικού, αξίζει να μελετηθούν προσεκτικά, καθώς μπορεί να κρύβουν ευκαιρίες πολύ μεγαλύτερες από όσες δείχνουν οι βάσεις εισαγωγής ή η δημοφιλία τους.